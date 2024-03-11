Замена Lada Largus: нового недорогого «китайца» модернизировали в РФ
В России компания «Кросси» преобразовала кроссовер Haval M6 в универсальный фургон, что стало альтернативой грузовым моделям типа Lada Largus. При этом задний диван убрали для превращения автомобиля в грузовик. Заднее стекло закрыли тонировочной пленкой, а боковые стекла заменили непрозрачными заглушками.
Также добавлена перегородка между пассажирской и грузовой зонами, а пол в грузовом отсеке выровняли.
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Объем кузова фургонной версии Haval M6 составляет около 2,3 куб. м, глубина – 1,8 м, ширина у задних дверей 1,4 м и высота 1 м. Уточняется, что модификации сертифицированы. Это позволило сохранить заводскую гарантию. У фургона сохранились все функции исходного кроссовера, в том числе системы помощи при парковке, климат-контроль и мультимедийная система.
Пока стоимость фургонной версии не уточняется, но компания представляет ее как альтернативу отсутствующим на рынке грузовым версиям и иностранным аналогам.
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Источник: Telegram-канал “Автопоток”