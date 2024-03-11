В сегменте коммерческого транспорта лидируют отечественные марки — исследование

Эксперты зафиксировали рост спроса на китайские грузовики в 2 раза

Продажи нового коммерческого транспорта китайских марок составили в 2023 году порядка 70%. Такими цифрами, полученными в ходе проведенного исследования рынка, поделились эксперты страхового дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр».

«За последний год продажи коммерческого транспорта выросли в три раза по сравнению с 2022 годом. Динамичными темпами увеличивается спрос на китайские марки – в 2 раза по сравнению с 2022 годом. На них приходится порядка 70% продаж нового коммерческого транспорта. Еще 25% – на российские бренды, 5% – прочие», — уточнили эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».

В страховом доме ВСК уточнили, что в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидируют марки отечественных производителей. В частности, 76% рынка занимают бренды ГАЗ, КАМАЗ, на втором месте белорусские марки, в основном МАЗ – 47%, на третьем – немецкие MAN – 4,2%, на четвертом шведская Scania – 4%, топ-5 замыкают китайские коммерческие автомобили Shacman, Howo, Sitrak и другие – 3%.

Наиболее востребованным коммерческим транспортом названы грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы. На долю легкого коммерческого транспорта пришлось 20%, пассажирского транспорта и спецтехники – по 10%. Самыми дорогими в обслуживании стали экскаваторы (средняя стоимость ремонта – 105 тысяч рублей), грузовые авто (100 тыс. руб.), погрузчики (92 тыс. руб.) и тракторы (80 тыс. руб.).

Что касается грузовых автомобилей, самыми недорогими в обслуживании являются российские и немецкие бренды – 101-102 тыс. руб., а самыми дорогими – китайские, средняя стоимость ремонта которых составила 106 тысяч рублей.

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Источник: ria.ru