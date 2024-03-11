Эти модели Nissan очень популярны у автовладельцев за их надежность – список лучших

Эксперт назвал топ-3 самых ликвидных и надежных моделей Nissan

После ухода иностранных брендов россияне приобретают иномарки, ввезенные в страну по схеме параллельного импорта. Но их покупка в конечном итоге чревата рисками в случае необходимости ремонта и приобретения комплектующих. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Однако на вторичном рынке еще можно найти ликвидные и надежные автомобили Nissan. В тройку лидеров по этим критериям входят Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida. Кузов у Nissan Sentra и Nissan Tiida отлично противостоит коррозии, а также обе модели имеют оптимальный клиренс для эксплуатации в РФ – 170 мм и 155 мм соответственно», — уточнил собеседник издания.

По словам Рязанова, благодаря высокому дорожному просвету и полному приводу отличными ходовыми характеристиками обладает Nissan Juke. Причем модель хорошо зарекомендовала себя не только в городских условиях, но и на бездорожье, подчеркивает эксперт.

Рязанов обратил внимание на вполне доступные цены на перечисленные модели на вторичном рынке. В частности, Nissan Sentra можно купить по цене от 900 тыс. до 1,279 млн рублей, Nissan Tiida – от 630 тыс. до 1,15 млн рублей, а Nissan Juke – за 1,1-1,5 млн рублей, резюмировал Рязанов.

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Источник: rg.ru