Kia и Lada: названы лидеры продаж на вторичке

«Автостат-Инфо»: самыми популярными авто с пробегом в феврале стали модели Lada и Toyota

В РФ в феврале текущего года продали 448 626 автомобилей с пробегом. По данным «Автостат-Инфо», февральские продажи машин на российском вторичном рынке оказались выше январских (381 699 авто).

В феврале самыми популярными на вторичке оказались машины марки Lada (куплено 113 608 единиц, или 25% всего рынка). Вторую строчку заняла Toyota (продано 44 559 машин этой марки). Топ-3 замыкает Kia (27 272 единицы).

Что касается отдельных моделей, то первое место в рейтинге популярности занимает корейская Kia Rio. В феврале было продано 10 964 экземпляра. Рост — 16%.

В российских автосалонах предлагают много Kia Rio с пробегом. Так, седан 2021 г. с пробегом менее 50 тыс. км в московских салонах можно купить примерно за 1,6-1,7 млн руб.

На второй строчке — Lada 2107 (продано за февраль 10 432 таких автомобиля). Цены на эту модель заметно различаются в зависимости от состояния и пробега. В среднем модель стоит 100-160 тыс. руб.

Первую тройку замыкает Lada 2114. На четвертом месте находится Lada Granta. Корейский Hyundai Solaris занял пятое место рейтинга.

Ранее эксперты «За рулем» сравнили паркетники Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат-Инфо»