Рассекречена внешность внедорожника Tank 330 с мотором V6
Компания Great Wall обнародовала снимки Tank 330 — эта версия внедорожника оснащена бензиновым 3-литровым двигателем V6. Внешне машина отличается от стандартного Tank 300 накладками на капоте, имитирующими воздухозаборники, измененным передним бампером, новым комплектом колесных дисков и шильдиком V6 красного цвета на пятой двери.
Что касается габаритов, то новинка прибавила 12 мм в длину – до 4772 мм, 40 мм в ширину (1970 мм) и 57 мм в высоту (1971 мм). Ширина увеличилась за счет увеличения колеи: 1625 и 1635 мм спереди и сзади соответственно. Высота стала больше из-за новых колес, которые у Tank 330 имеют диаметр 18 дюймов.
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Tank 330 имеет турбо-«шестерку» с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с. и моментом 500 Нм. Он агрегатируется 9-ступенчатым автоматом. Ожидается, что двигателю будет помогать 48-вольтный стартер-генератор. У модели полный привод с двумя блокировками дифференциала и понижающей передачей.
Полноценная премьера Tank 330 ожидается 16 марта. Тогда же стартуют и продажи. Ориентировочно, цена внедорожника составит более 350 тысяч юаней (4,4 млн рублей).
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Источник: «Российская газета»