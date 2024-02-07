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Смесь спортивного с внедорожным: 354 л. с.! 3 режима полного привода!

В Китае сертифицировали рамный внедорожник Tank 330

Олдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Индекс Tank 300 повысили до 330 – и это обоснованно. У себя на родине модель пока предлагается только с турбо-«четверкой» 2.0 в чисто бензиновом и гибридном вариантах.

Модификация 330 получила силовой агрегат от старшей модели Tank 500. Двигатель 3.0 V6 с двойным наддувом мощностью 354 л. с. с 500 Н·м крутящего момента должен везти машину куда веселее, чем нынешний (220 сил и 380 Н·м в российской спецификации). Вместо 8‑ступенчатого автомата стоит 9‑скоростной.

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Полный привод – с муфтой. Выбирать можно из четырех режимов: 2H (задний привод), AWD (автоматический выбор типа привода), 4H (принудительный полный привод) и 4L (полный привод с понижайкой). Сохранены блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Tank 300
Tank 300

Новый рамный внедорожник Tank 500: в чем он лучше Ленд Крузера

Внешний вид неоднозначный. Tank 330 получил более крупные колеса и расширители арок, защиту днища и силовые бамперы. Но при этом его одарили неуместным воздухозаборником на капоте и комичным спойлером над пятой дверью. Смесь спортивного с внедорожным выглядит странновато.

Tank 330 может появиться и в России. Но пока модель не стартовала даже в Китае, так что о сроках говорить преждевременно. А вот гибридный Tank 500 Urban у нас уже анонсирован и скоро поступит в продажу. Он, наоборот, сменил «шестерку» на мотор 2.0.

Tank 300
Tank 300
  • О новинках Tank для России рассказано тут.
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Tank
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:Tank
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