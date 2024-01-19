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Россиянам рассказали о цене экономичного китайского внедорожника Tank 500 Urban

В России стартовали продажи новой версии флагманского кроссовера Tank 500 Urban

Компания Great Wall Motor анонсировала продажи в России с 1 февраля новой версии флагманского гибридного внедорожника Tank 500 Urban. Сообщение об этом распространила пресс-служба бренда.

Отмечается, что китайский кроссовер будут продавать в нашей стране по цене 6,3 млн рублей. Tank 500 Urban оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 л, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт.ч. Отмечается, что во время эксплуатации гибридная силовая установка сэкономит топливо при движении на малых скоростях с частыми остановками, а также минимизируется нагрузка на ДВС.

Tank 500 Urban
Tank 500 Urban
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Суммарно силовой агрегат выдает мощность в 299 л.с., для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 7,9 с. Салон автомобиля рассчитан на семь мест, сиденья второго и третьего рядов складываются. У новой версии Tank 500 Urban другая решетка радиатора и колесные диски оригинального дизайна, запасное колесо теперь закреплено на двери багажного отсека.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
19.01.2024
Фото:Wikimedia
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