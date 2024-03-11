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За ремонт Lexus LFA владелец заплатит больше его первоначальной стоимости

Владелец редчайшего Lexus LFA заплатит за его ремонт почти 500 тысяч долларов

Общеизвестно, что редкая модель Lexus LFA была выпущена ограниченной партией всего в 500 экземпляров. Поэтому любая новость о случаях с ремонтом такого уникального автомобиля вызывает интерес не только у коллекционеров, но и у всей автомобильной общественности.

Стало известно, что владелец одного из LFA после автомобильного мероприятия в американском штате Джорджия столкнулся на своем LFA с пожарным гидрантом. В итоге пострадала дверь из углеродного волокна со стороны пассажира – в ней образовалась внушительная дыра, также повреждения получила задняя часть автомобиля: фонари и часть бампера, колеса оказались погнуты, разбито стекло и повреждена выпускная система LFA.

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Тот факт, что салон и моторный отсек практически не пострадали при столкновении, только подтверждает высочайшее качество и надежность японского суперкара. Теперь за восстановление автомобиля владельцу придется заплатить внушительную сумму – от 400 до 500 тысяч долларов (45,3 млн рублей по актуальному курсу).

Только ремонт двери потребуется порядка 40 тысяч долларов. Несмотря на это, владелец хочет восстановить дорогостоящий экземпляр вместо того, чтобы выставить запчасти на аукционе. Cумма, необходимая на восстановление, превышает первоначальную стоимость LFA (375 тысяч долларов), очевидно, что решение о ремонте будет разумным при нынешних аукционных ценах.

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Источник: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:motor1
11.03.2024
Фото:motor1
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