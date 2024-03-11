Фернандо Алонсо рассказал, как Aston Martin намерен опередить соперников

Будем дорабатывать болид к каждой гонке: Алонсо о новом подходе в Формуле-1

Добиться хороших результатов в новом сезоне гонки Формулы-1 можно только благодаря модернизации гоночной машины. Об этом заявил испанский гонщик, лидер по количеству проведенных Гран-при Ф-1 Фернандо Алонсо.

Рассуждая о новом подходе британской команды Aston Martin, за которую пилот выступает в настоящее время, Алонсо констатировал, что на текущем этапе они на пятом месте.

«Нам нужно отыграть три или четыре десятых на круге за счет обновления AMR24. Если это произойдет, мы сможем бороться с соперниками. Пока мы пятая команда – так было в прошлом году в Абу-Даби, в этом сезоне в Бахрейне и Джидде», — уточнил пилот.

По словам Алонсо, в квалификационном зачете команде удавалось продемонстрировать хорошее время, но в гонке они немного уступают McLaren.

«Red Bull и Ferrari далеко впереди, составить им конкуренцию будет сложнее. В прошлом году наша машина была быстра в начале сезона, но до Гран-при Канады мы не привезли ни одной новинки», — констатирует гонщик.

Во время сезона 2024 года специалисты команды намерены к каждой гонке дорабатывать функционал болида AMR24, по примеру их соперников из McLaren в 2023 году.

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Источник: f1news.ru