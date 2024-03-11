Фернандо Алонсо рассказал, как Aston Martin намерен опередить соперников
Будем дорабатывать болид к каждой гонке: Алонсо о новом подходе в Формуле-1
Добиться хороших результатов в новом сезоне гонки Формулы-1 можно только благодаря модернизации гоночной машины. Об этом заявил испанский гонщик, лидер по количеству проведенных Гран-при Ф-1 Фернандо Алонсо.
Рассуждая о новом подходе британской команды Aston Martin, за которую пилот выступает в настоящее время, Алонсо констатировал, что на текущем этапе они на пятом месте.
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«Нам нужно отыграть три или четыре десятых на круге за счет обновления AMR24. Если это произойдет, мы сможем бороться с соперниками. Пока мы пятая команда – так было в прошлом году в Абу-Даби, в этом сезоне в Бахрейне и Джидде», — уточнил пилот.
По словам Алонсо, в квалификационном зачете команде удавалось продемонстрировать хорошее время, но в гонке они немного уступают McLaren.
«Red Bull и Ferrari далеко впереди, составить им конкуренцию будет сложнее. В прошлом году наша машина была быстра в начале сезона, но до Гран-при Канады мы не привезли ни одной новинки», — констатирует гонщик.
Во время сезона 2024 года специалисты команды намерены к каждой гонке дорабатывать функционал болида AMR24, по примеру их соперников из McLaren в 2023 году.
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Источник: f1news.ru
Фото:Wikimedia
11.03.2024
Фото:Wikimedia
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