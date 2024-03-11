Сталь нужна для новых Solaris: Hyundai Steel возобновит производство в РФ
Корейская компания Hyundai Steel вскоре планирует перезапустить свой завод в РФ.
На российском предприятии возобновят выпуск автомобильного стального проката. Корейцам пришел заказ на продукцию от холдинга AGR, это новый владелец автозаводов Hyundai Motor в РФ (находятся в Сестрорецке и Шушарах). Вероятно, AGR возобновит производство кузовных панелей для Hyundai и Kia сестрорецкой сборки, которые планируют продавать под брендом Solaris.
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Уточняется, что Hyundai Steel входит в состав автоконцерна Hyundai Motor. Российское предприятие компании находится в простое с 2022 года.
При этом бывший автозавод Hyundai Motor в Сестрорецке перезапустили в конце 2023 года. Пока предприятие функционирует за счет складских запасов машинокомплектов.
Также стало известно, что Hyundai WIA получила запрос о поставках продукции от AGR. А именно нужны моторы на Hyundai Solaris и Kia Rio. Но Hyundai WIA пока не приняла решения о перезапуске своего российского завода, где выпускали такие агрегаты.
Ранее «За рулем» изучил Porsche 924, который в 1979 году хотели собирать в Москве.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: The Korean Economic Daily
Отзывы о Hyundai Solaris (10)
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
нету
вообще бомбический автомобиль!