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Сталь нужна для новых Solaris: Hyundai Steel возобновит производство в РФ

Корейская Hyundai Steel перезапустит свой завод в России

Корейская компания Hyundai Steel вскоре планирует перезапустить свой завод в РФ.

На российском предприятии возобновят выпуск автомобильного стального проката. Корейцам пришел заказ на продукцию от холдинга AGR, это новый владелец автозаводов Hyundai Motor в РФ (находятся в Сестрорецке и Шушарах). Вероятно, AGR возобновит производство кузовных панелей для Hyundai и Kia сестрорецкой сборки, которые планируют продавать под брендом Solaris.

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Уточняется, что Hyundai Steel входит в состав автоконцерна Hyundai Motor. Российское предприятие компании находится в простое с 2022 года.

При этом бывший автозавод Hyundai Motor в Сестрорецке перезапустили в конце 2023 года. Пока предприятие функционирует за счет складских запасов машинокомплектов.

Также стало известно, что Hyundai WIA получила запрос о поставках продукции от AGR. А именно нужны моторы на Hyundai Solaris и Kia Rio. Но Hyundai WIA пока не приняла решения о перезапуске своего российского завода, где выпускали такие агрегаты.

Ранее «За рулем» изучил Porsche 924, который в 1979 году хотели собирать в Москве.

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Источник: The Korean Economic Daily

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За РулемУшакова Ирина
Фото:DPA/TASS
11.03.2024
Фото:DPA/TASS
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+3