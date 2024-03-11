Сталь нужна для новых Solaris: Hyundai Steel возобновит производство в РФ

Корейская Hyundai Steel перезапустит свой завод в России

Корейская компания Hyundai Steel вскоре планирует перезапустить свой завод в РФ.

На российском предприятии возобновят выпуск автомобильного стального проката. Корейцам пришел заказ на продукцию от холдинга AGR, это новый владелец автозаводов Hyundai Motor в РФ (находятся в Сестрорецке и Шушарах). Вероятно, AGR возобновит производство кузовных панелей для Hyundai и Kia сестрорецкой сборки, которые планируют продавать под брендом Solaris.

Уточняется, что Hyundai Steel входит в состав автоконцерна Hyundai Motor. Российское предприятие компании находится в простое с 2022 года.

При этом бывший автозавод Hyundai Motor в Сестрорецке перезапустили в конце 2023 года. Пока предприятие функционирует за счет складских запасов машинокомплектов.

Также стало известно, что Hyundai WIA получила запрос о поставках продукции от AGR. А именно нужны моторы на Hyundai Solaris и Kia Rio. Но Hyundai WIA пока не приняла решения о перезапуске своего российского завода, где выпускали такие агрегаты.

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Источник: The Korean Economic Daily