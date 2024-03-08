Первый переднемоторный Porsche: ретротест 45 лет спустя

«За рулем» изучил Porsche 924, который в 1979 году хотели собирать в Москве

Остряки обзывали его «Porsche для бедных». А компания не слушала, делала свое дело и оказалась права. Тем более, что скорее не для бедных, а для молодых. Причем очень не бедных.

Дух противоречия

За три десятилетия после Второй мировой войны все привыкли: Porsche – спортивный автомобиль с двигателем сзади. Такими были и первая серийная модель фирмы Porsche 356, и прославленный Porsche 911, и даже демократичная модель 914, созданная совместно с компанией Volkswagen. Ее выпуск начали в 1969 году. К тому времени у компании было вроде бы всё: солидная репутация, поклонники по всему миру, прекрасная модель 911, спортивные успехи.

Porsche 924. Диски колес – оригинальные. Фары с электроприводом – шик конца 70‑х.

Кстати, в 1979 году, когда собрали это яркое купе, с которым мне предстоит познакомиться, Porsche 936 в очередной раз выиграл 24‑часовую гонку в Ле-Мане. Семидесятые в этой гонке вообще стали десятилетием Porsche. До 1979‑го немецкие автомобили победили в Ле-Мане в 1970, 1971, 1976 и 1977 годах.

Набор приборов стандартный – с тахометром. Дополнительные приборы: манометр системы смазки, часы и вольтметр.

Салон Porsche 924 не роскошный, но порода автомобиля всё равно чувствуется.

Большой люк в крыше пристегивается нехитрыми замками. Рычаг четырехступенчатой коробки передач ­расположен идеально.

Но в отношении серийной продукции руководству Porsche уже на рубеже 70‑х было понятно: на одной, пусть и очень хорошей, но дорогой машине не проживешь. А Porsche 914 много критиковали в прессе, и продавалось купе средне. По крайней мере не так, как хотелось бы ее создателям.

И вот фирма решилась на революционный шаг: в 1976 году стартовал Porsche 924 – первый серийный автомобиль компании с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Машину сделали по схеме transaxle – коробка передач стояла сзади. Такую конструкцию любила итальянская фирма Alfa-Romeo – именно с ее спорткупе в основном и предстояло конкурировать Porsche 924.

Удобные кресла отделаны добротной кожей. Сидеть сзади можно. Но долго – не хочется.

Воздуховоды системы вентиляции идут «сквозь» автомобиль – через двери и боковины кузова. Оригинальная особенность – ручник между креслом и порогом.

Дизайн демократичного немецкого купе тоже был совершенно новым. Некоторые поклонники Porsche 911 морщились. Но приземистый, как говорили тогда – клиновидный кузов выглядел очень модным. Даже сейчас, по-моему, он остался куда более осмысленным и гармоничным, чем у иных современных автомобилей с их стилистической изломанностью.

Оригинальным дизайнерским ходом стали и закрывающиеся, с электроприводом, фары. Эту заложенную в США моду в те годы активно перенимали и японские, и европейские компании. Конечно, с открытыми фарами низкая машина выглядит немного лупоглазой. Но ведь днем с огнем в те годы не ездили, а в темноте лупоглазость не так заметна.

Салон производит противоречивое впечатление. Ни роскоши, ни спортивного эпатажа типа цветных строчек на сиденьях или блестящих «штучек» в 924‑м нет. Но есть кожаные и очень удобные сиденья – «фигуристые», обеспечивающие плотность посадки. Залезть в низкую машину, конечно, не просто, вылезти еще сложнее. Ощущение, что сидишь прямо на асфальте, тоже есть. Но ноги и руки ложатся на руль и педали как надо. А для спортивного автомобиля это куда важнее.

Справа – мощный тоннель. Машина-то низкая, а назад идет карданный вал. Кстати, оригинальная особенность Porsche 924 – расположенный слева, между креслом и порогом, ручник.

Багажник прикрыт шторкой.

Для спортивного автомобиля отсек вполне вместительный. Запаску ловко пристроили у заднего борта.

Комплектация по современным меркам – странная, противоречивая. Стекла и даже зеркала – с электроприводом. Но кондиционера нет: вместо него обычная система отопления и вентиляции с простенькими наивными ползунками и тросиками. Огромный люк не поднимается, а полностью снимается, если отстегнуть четыре несложных замка. Без люка, который следует уложить в багажник, машина превращается почти в таргу. Правда, с оставшимися боковинами крыши, которых у классического кузова тарга все-таки быть не должно.

В комплекте к автомобилю – оригинальная инструкция. Обивки дверей с надписью Porsche – мечта любого поклонника модели.

Но немцы не были бы немцами, если бы даже в спорткупе не соорудили за задней стеклянной дверью, которая сама по себе произведение дизайнерского и инженерного искусства, удивительно вместительный для такого автомобиля багажный отсек. Его можно увеличить, сложив заднее сиденье. Тогда в машину нетрудно уложить даже четыре штатных 14‑дюймовых колеса.

В общем, Porsche 924 – компромисс, иноходец. Но очень продуманный и, несмотря на отсутствие роскоши и спортивного шика, все-таки породистый.

ЭВОЛЮЦИЯ Porsche 924 выпускали в 1976–1985 годах с 2‑литровыми двигателями мощностью 125–210 л. с. Коробки передач – четырех-, пятиступенчатые механические и трехступенчатый автомат. В 1986–1988 годах производили модернизированный Porsche 924S с 2,5‑литровым мотором мощностью 150–160 л. с. Всего изготовили 121 289 Porsche 924 и около 30 500 экземпляров модификаций 924 Turbo, 924 Carrera и 924S. В 1979‑м собрали рекордные 20 713 штук Porsche 924.

Ареал обитания

К прыжкам жесткого автомобиля на малейших неровностях, не говоря о трамвайных путях, можно относиться с раздражением, а можно ведь и с юмором. Предпочитаю второе. Но Porsche 924 – машина, конечно, не для города и уж точно не для современной Москвы. В добавку к повышенной прыгучести – посредственная обзорность, тяжелый без усилителя руль, довольно неподатливая педаль сцепления. Да, мы избаловались, но ведь условия движения тоже стали иными.

Переключать передачи приходится часто. Особенно если хочешь ехать так, чтобы не стыдно было за имя Porsche. Мощности в 125 л. с. двухлитрового мотора концерна Volkswagen (такой ставили, в частности, на Audi 100) на 1090 кг снаряженной массы хватает. По паспорту максимальная скорость такого купе 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч укладывается в 9,9 с. Верю! Но на низких оборотах автомобиль решительно отказывается ехать, так что приходится работать хватким рычагом. На этой машине коробка четырехступенчатая – пятиступенчатая появилась позднее. Был даже и опционный автомат – в первую очередь, конечно, для американского рынка.

Рядный 2‑литровый 125‑сильный двигатель с механической системой впрыска Bosch K‑Jetronic рассчитан на 98‑й бензин.

Кстати, в США 924‑е пользовались успехом у яппи, то есть как раз у молодых, успешных и обеспеченных. Для Штатов делали машины с дефорсированными 115‑сильными моторами, ведь рекомендованный для 125‑сильного двигателя бензин – с октановым числом 98, а там привыкли к более дешевому топливу.

Но все недостатки Porsche 924 меркнут на фоне ощущений, которые вызывает автомобиль на ходу. Шасси с передней подвеской McPherson и торсионной задней благодаря схеме transaxle имеет прекрасную развесовку и настроено отменно. Повороты автомобиль проходит четко и собранно, провоцируя даже некий мальчишеский азарт. И в этом смысле немецкое купе – автомобиль тоже молодежный. Для юных, если уже и не по возрасту, то душой – вовсе не «для бедных».

Оригинальный воздуховод охлаждения ­генератора.

Крышка горловины ­бензобака запирается.

Базовый 924‑й с мотором в 125 л. с. стоил во второй половине 70‑х годов 23 240 немецких марок. Прямые конкуренты Alfa Romeo Alfetta GT 1.8 и Lancia Beta Coupe с двухлитровым мотором обходились соответственно в 18 500 и 17 500 марок. А купе Ford Capri Ghia даже с двигателем 2.3 и вовсе стоил всего 16 700 марок. Но ведь за самый дешевый Porsche 911 просили больше 36 тысяч! За эти деньги можно было купить Porsche 924 и еще пару Жуков от Фольксвагена.

Конечно, Porsche 924 не столь легендарный, не столь знаменитый, не столь быстрый, как 911‑й, но имя Porsche не срамит.

А НУ-КА ДОГОНИ! Спорткупе Porsche 924 служил даже в немецкой полиции. Быстрый и хорошо управляемый автомобиль работал на скоростных ­авто­банах.

Прививка против скуки

В 1979 году, когда этот Porsche выехал из ворот завода в Штутгарте, одним из самых нашумевших фильмов в мире стал «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Самым кассовым отечественным фильмом в СССР в тот год были «Пираты ХХ века», снятые Борисом Дуровым. Василий Аксенов закончил в 1979‑м роман «Остров Крым». А государственную премию СССР по литературе в тот год за трилогию «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» получил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Дефицита его книг в магазинах не было. А «Остров Крым» в СССР издали только в 1990 году. Примерно тогда же, кстати, показали и фильм ­Копполы.

В 1979‑м вышла первая промышленная партия седанов ВАЗ‑2105. И тогда же фирма Porsche предложила собирать 924‑е в Москве на АЗЛК!

Наружные зеркала – с электрорегулировкой. Ручки дверей ассоциируются с нашим ВАЗ‑2108.

Немецкая компания сотрудничала с СССР с начала 70‑х. По советскому заказу сделали модернизированный Москвич‑412. Потом предложили эскизный проект Москвичей нового поколения с разными кузовами, четырех- и даже шестицилиндровыми двигателями. Через несколько лет после пуска в производство Porsche 924 началось плодотворное сотрудничество с СССР по созданию ВАЗ‑2108. Опыт создания 924‑й модели немцы, конечно, использовали, но на Porsche у «восьмерки» похожи разве что наружные ручки дверей.

Прозрачная дверь багажника выглядит очень ­интересно и необычно.

Конечно, проект производства Porsche на автозаводе имени Ленинского комсомола (забавное сочетание!) всерьез никто не рассматривал. А теперь эта история и вовсе звучит как легенда и даже анекдот. Но без таких историй жизнь была бы скучнее. Впрочем, Porsche 924 и сам по себе к скуке не располагает.

Здоровая конкуренция

Porsche 924 конкурировал в первую очередь с итальянскими спорткупе и Фордами, которые выпускали в ФРГ и Великобритании.

Alfa Romeo Alfetta GT, 1,8 л, 122 л. с., 185 км/ч Ford Capri Ghia, 2,3 л, 109 л. с., 195 км/ч Lancia Beta Coupe, 2 л, 120 л. с., 185 км/ч

Благодарим за предоставленный автомобиль Андрея Волкова.

Полная история самого крутого автомобиля СССР тут