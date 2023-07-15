Самый крутой автомобиль СССР: гран-туризмо имени Сталина

Бурный рост советского автоспорта после Великой Отечественной связан не только с общей атмосферой послевоенного духовного и технического подъема, но и с правительственной директивой.

Госзаказ на гран-туризмо

В 1949 году министр Степан Акопов подписал приказ, согласно которому ЗИС, ГАЗ и МЗМА должны были заняться гоночными машинами.

Конечно, речь не шла о соперничестве с западными «китами» где-нибудь в Ле-Мане или в Монце – идея состояла в ускоренных испытаниях узлов и агрегатов перспективных серийных автомобилей.

Но заводские инженеры и художники взялись за дело с энтузиазмом. И первый спортивный автомобиль завода имени Сталина нарисовали именно в романтической стилистике.

Футуристический ЗИС‑112 дебютировал в 1952 году.

Технические условия на ЗИС‑112 утвердили 1 июля 1951 года, автомобиль был готов 1 сентября 1952‑го.

Dream car. Made in USSR

Термин «автомобиль-мечта» – dream car, а в Германии traumauto – появился по отношению к футуристическим концепт-карам еще в 30‑х годах прошлого века.

Первым подобным послевоенным автомобилем стал в 1951 году авангардный, умопомрачительный на фоне серийных моделей Le Sabre концерна General Motors, созданный знаменитым стилистом Харли Эрлом.

GM Le Sabre – идейный родственник первого «сто двенадцатого».

Трудно поверить, что сотрудники ЗИСа видели этот автомобиль хотя бы в каком-нибудь зарубежном журнале. Но у американской и советской машины много общего.

Впрочем, ЗИС‑112 ни в коем случае не копия Le Sabre. Вероятно, советские и американские стилисты просто смотрели в одну сторону. Только у последних было куда больше возможностей.

Внешне ЗИС‑112, нарисованный Валентином Ростковым, за единственную фару прозванный на заводе «циклопом», представлял собой нечто среднее между самолетом и торпедой. Кстати, заводские гонщики выступали в те годы за спортивное общество «Торпедо». И по логике машины должны были быть черно-синими. Но большинство автомобилей завода имени Сталина (а потом и Лихачева) были бело-синими – а это расцветка «Динамо».

Длиннющий «хвост» ЗИС‑112 придавал ­автомобилю экстравагантный вид.

О технике

Длина двухдверного двухместного ЗИС‑112 составляла 5920 мм, всего на 80 мм короче, чем семиместного ЗИС‑110! Колесную базу (3760 мм) сохранили. Машину построили на шасси ЗИС-Э111 от опытного лимузина Москва 1949 года, которое по параметрам практически совпадало с ЗИС‑110. Снаряженная масса составила 2750 кг.

Двигатель поставили экспериментальный, ведь в этом, согласно министерскому приказу, и состояла основная задача. Так называемая «третья модификация» мотора ЗИС‑110 представляла собой агрегат с верхними впускными и нижними выпускными клапанами. При степени сжатия 6,85 и с двумя карбюраторами МЛЗ-Л3 рядный 8‑цилиндровый двигатель объемом 6 литров, имевший дополнительный масляный радиатор, развивал 182 л. с. при 3550 об/мин – на 42 силы больше, чем серийный мотор.

Коробка передач осталась серийной – трехступенчатой. Подвески – спереди пружинная со стабилизатором, сзади – рессорная, тоже были от ЗИС‑110, но заднюю дополнили стабилизатором. Клиренс оказался не гоночным – 185 мм.

О спорте

Машину выставили на чемпионат СССР 1952 года, где 7 сентября Борис Курбатов и Сергей Глазунов (экипаж тогда включал водителя и механика) участвовали в линейных гонках. На дистанции 1 км со стартом с хода ЗИС‑112 развил 188 км/ч. Кстати, самым быстрым автомобилем на том чемпионате был не ЗИС, а гоночный Дзержинец, на котором выступал Иван Помогайбо из Харькова. Этот автомобиль достиг 215 км/ч.

Как только вместо линейных гонок, которые устраивали на обычных шоссе с одним разворотом в середине дистанции, стали проводить кольцевые со множеством поворотов, заводским гонщикам стало понятно: длиннющий ЗИС‑112 неповоротлив и неуклюж. Борис Курбатов – заводской гонщик, впервые выехавший на линейные гонки еще до войны на ЗИС‑101, а потом первым выведший на трассу ЗИС‑112, рассказывал, как настаивал на укорачивании машины.

ЗИС‑112 навсегда лишили крыши-колпака, который крепили на восьми болтах. Базу уменьшили до 3165 мм, длину – до 5306 мм. Автомобиль стал легче почти на 400 кг. Изменили передаточные числа в стандартной коробке передач. Такой ЗИС‑112 в 1956 году развивал уже больше 200 км/ч.

ЗИС‑112 без колпака и с укороченной базой.

Но даже в заводском отчете было написано, что нормально тяжелая машина тормозит… один раз! Серийные барабанные тормоза безбожно перегревались. Сделав окна в тормозных щитах, удалось лишить эту проблему лишь отчасти.

Окна для охлаждения барабанных тормозов.

Второй гоночный автомобиль, который условно принято называть ЗИС‑112/2, сделали в 1953 году уже по иной концепции. О нем (и его последователях) мы еще расскажем — заходите почаще!

10 загадочных автомобилей советского кино тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: из архива «За рулем»