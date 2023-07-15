Самый крутой автомобиль СССР: гран-туризмо имени Сталина
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В 1949 году министр Степан Акопов подписал приказ, согласно которому ЗИС, ГАЗ и МЗМА должны были заняться гоночными машинами.
Конечно, речь не шла о соперничестве с западными «китами» где-нибудь в Ле-Мане или в Монце – идея состояла в ускоренных испытаниях узлов и агрегатов перспективных серийных автомобилей.
Но заводские инженеры и художники взялись за дело с энтузиазмом. И первый спортивный автомобиль завода имени Сталина нарисовали именно в романтической стилистике.
Технические условия на ЗИС‑112 утвердили 1 июля 1951 года, автомобиль был готов 1 сентября 1952‑го.
Dream car. Made in USSR
Термин «автомобиль-мечта» – dream car, а в Германии traumauto – появился по отношению к футуристическим концепт-карам еще в 30‑х годах прошлого века.
Первым подобным послевоенным автомобилем стал в 1951 году авангардный, умопомрачительный на фоне серийных моделей Le Sabre концерна General Motors, созданный знаменитым стилистом Харли Эрлом.
Трудно поверить, что сотрудники ЗИСа видели этот автомобиль хотя бы в каком-нибудь зарубежном журнале. Но у американской и советской машины много общего.
Впрочем, ЗИС‑112 ни в коем случае не копия Le Sabre. Вероятно, советские и американские стилисты просто смотрели в одну сторону. Только у последних было куда больше возможностей.
Внешне ЗИС‑112, нарисованный Валентином Ростковым, за единственную фару прозванный на заводе «циклопом», представлял собой нечто среднее между самолетом и торпедой. Кстати, заводские гонщики выступали в те годы за спортивное общество «Торпедо». И по логике машины должны были быть черно-синими. Но большинство автомобилей завода имени Сталина (а потом и Лихачева) были бело-синими – а это расцветка «Динамо».
О технике
Длина двухдверного двухместного ЗИС‑112 составляла 5920 мм, всего на 80 мм короче, чем семиместного ЗИС‑110! Колесную базу (3760 мм) сохранили. Машину построили на шасси ЗИС-Э111 от опытного лимузина Москва 1949 года, которое по параметрам практически совпадало с ЗИС‑110. Снаряженная масса составила 2750 кг.
Двигатель поставили экспериментальный, ведь в этом, согласно министерскому приказу, и состояла основная задача. Так называемая «третья модификация» мотора ЗИС‑110 представляла собой агрегат с верхними впускными и нижними выпускными клапанами. При степени сжатия 6,85 и с двумя карбюраторами МЛЗ-Л3 рядный 8‑цилиндровый двигатель объемом 6 литров, имевший дополнительный масляный радиатор, развивал 182 л. с. при 3550 об/мин – на 42 силы больше, чем серийный мотор.
Коробка передач осталась серийной – трехступенчатой. Подвески – спереди пружинная со стабилизатором, сзади – рессорная, тоже были от ЗИС‑110, но заднюю дополнили стабилизатором. Клиренс оказался не гоночным – 185 мм.
О спорте
Машину выставили на чемпионат СССР 1952 года, где 7 сентября Борис Курбатов и Сергей Глазунов (экипаж тогда включал водителя и механика) участвовали в линейных гонках. На дистанции 1 км со стартом с хода ЗИС‑112 развил 188 км/ч. Кстати, самым быстрым автомобилем на том чемпионате был не ЗИС, а гоночный Дзержинец, на котором выступал Иван Помогайбо из Харькова. Этот автомобиль достиг 215 км/ч.
Как только вместо линейных гонок, которые устраивали на обычных шоссе с одним разворотом в середине дистанции, стали проводить кольцевые со множеством поворотов, заводским гонщикам стало понятно: длиннющий ЗИС‑112 неповоротлив и неуклюж. Борис Курбатов – заводской гонщик, впервые выехавший на линейные гонки еще до войны на ЗИС‑101, а потом первым выведший на трассу ЗИС‑112, рассказывал, как настаивал на укорачивании машины.
ЗИС‑112 навсегда лишили крыши-колпака, который крепили на восьми болтах. Базу уменьшили до 3165 мм, длину – до 5306 мм. Автомобиль стал легче почти на 400 кг. Изменили передаточные числа в стандартной коробке передач. Такой ЗИС‑112 в 1956 году развивал уже больше 200 км/ч.
Но даже в заводском отчете было написано, что нормально тяжелая машина тормозит… один раз! Серийные барабанные тормоза безбожно перегревались. Сделав окна в тормозных щитах, удалось лишить эту проблему лишь отчасти.
Второй гоночный автомобиль, который условно принято называть ЗИС‑112/2, сделали в 1953 году уже по иной концепции. О нем (и его последователях) мы еще расскажем — заходите почаще!
Фото: из архива «За рулем»
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