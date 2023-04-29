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Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.Роли исполняли: 10 загадочных автомобилей советского кино
Во многих фильмах СССР помимо массовых...

Роли исполняли: 10 загадочных автомобилей советского кино

Во многих фильмах СССР помимо массовых отечественных моделей снимались и необычные автомобили. Иногда они исполняли роли совсем иных машин.

Исторический персонаж

В 1960-70 годах советские мальчишки изучали автомобильную историю по фильмам про войну и разведчиков. Особенно у них был популярен сериал Владимира Басова «Щит и меч» 1968-го.

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Для многих именно эта лента стала первым знакомством с величественным огромным кабриолетом Horch 853.

В сериале, который снимали и в ГДР, мелькали множество интересных довоенных машин. Но Horch, исполнивший одну из главных ролей, поскольку на нем ездил главный герой, сыгранный Станиславом Любшиным, производил самое большое впечатление.

Этот автомобиль с рядным 8-цилиндровым двигателем в 100 л.с. принадлежал известному советскому коллекционеру Александру Ломакову. Он снимался и в других фильмах и дожил до наших дней.

Кабриолет Horch 853.
Кабриолет Horch 853.

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Антилопа Гну

Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.
Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.

Среди машин, представляющих собой некий собирательный образ старого автомобиля, самая знаменитая — Антилопа Гну (она же — Lorraine-Dietrich) из вышедшего в 1968 году культового фильма «Золотой теленок» режиссера Михаила Швейцера,.

Эту роль играет вполне достоверная по стилистике самоделка. Достоверных сведений об истории ее создания, как и о последующей судьбе, нет. Остались только кинокадры, на которых автомобиль предстает во всей красе.

Автобус, которого не было

Автобус-прототип ЛАЗ-Украина-1.
Автобус-прототип ЛАЗ-Украина-1.

В 1962 году на советские экраны вышла комедия режиссеров Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки». В картине было множество машин того времени.

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Но самый редкий и необычный экземпляр — эффектный автобус с авангардным дизайном ЛАЗ-Украина-1. Машину сделали в 1961 году в единственном экземпляре в качестве выставочного прототипа и в серию не планировали.

Тем не менее, в кино автобус попал. Кстати, в той же картине снимали еще не серийный самосвал БелАЗ-540.

В роли самоделки

Chevrolet Corvette.
Chevrolet Corvette.

В совместном советско-венгерском фильме «Отпуск за свой счет» режиссеров Виктора Титова и Яноша Буйтмана, вышедшем в 1982-м, заметную роль сыграл необычный открытый спортивный автомобиль.

В фильме он фигурирует как самоделка, построенная одним из героев. На самом деле в роли самоделки выступил уже ветеран по возрасту американский Chevrolet Corvette первого поколения.

Родстером со стеклопластиковым кузовом владел и владеет знаменитый каскадер, работавший во многих советских фильмах, — Александр Микулин. Машина снималась и в других картинах, со временем обрела мотор от Чайки, неоднократно перекрашивалась.

Знаменитый Chevrolet дожил до наших дней. Но, увы, несколько лет назад попал в аварию.

Продолжение — на следующей странице.

Кабриолет Horch 853.
Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.
Автобус-прототип ЛАЗ-Украина-1.
Chevrolet Corvette.
Этот кабриолет - американский Ford Prefect 93E, а вовсе не советский КИМ-10-51, — они просто похожи.
Купе Mercedes-Benz 300SL.
Hudson Hornet.
Самоделка Турист на базе транспортера Steyr Haflinger.
FIAT 682 в роли грузовика Olimpic.
ВАЗ-2121 Нива, превращенная в инкассаторский автомобиль.
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За РулемКанунников Сергей
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