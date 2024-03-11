Прибавка от 150 тысяч: цены на «параллельные» кроссоверы Kia взлетели в России

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Российские дилеры повысили цены на кроссоверы Kia KX1 и Kia KX3

Российские дилеры в марте увеличили цены на ряд моделей Kia. Имеются в виду авто, которые они завезли по схеме параллельного импорта.

Уточняется, что на все эти модели действует дилерская гарантия на 2 года. Она будет актуальна лишь при обслуживании машин в фирменных сервисных центрах компании.

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Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Так, на 150 тыс. рублей подорожал паркетник Kia KX1. Теперь цены на него стартуют от 2,5 млн руб. Стоимость изменилась, так как в продажу поступила новая партия машин с более широким набором опций, а базовые версии модели продавец распродал. Фактически эта модель является локализованной версией кроссовера Kia Stoniс для Китая.

В России модель предлагается с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и АКП. Привод – передний.

Похожая ситуация сложилась с кроссовером Kia KX3 – копией Seltos для китайского рынка. Еще в конце 2023 года в дилерском центре такие модели предлагались в версии Fashion edition за 2,7 млн руб. Но их раскупили, и теперь машину можно приобрести лишь в топовой версии Premium за 3,3 млн руб.

Переднеприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. Доступны следующие опции: климат-контроль, панорамный люк, цифровая приборка, 10,25-дюймовый тачпад мультимедийной системы и круиз-контроль.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
11.03.2024
Фото:Depositphotos
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