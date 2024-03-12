Названы самые популярные модели на рынке авто с пробегом

Авто.ру Бизнес: в феврале начали дорожать подержанные автомобили

С октября 2023 года стоимость подержанных автомобилей, продаваемых частными лицами, продолжила расти, в то время как февраль у дилеров — это первый месяц повышения средней цены после трехмесячного снижения.

Согласно отчету Авто.ру Бизнес (есть в распоряжении «За рулем»), в феврале 2024 года на классифайдах было размещено 1 121 000 объявлений о продаже подержанных автомобилей.

Средняя цена на машины от частных продавцов в феврале выросла на 1% по сравнению с январем, составив 1 466 000 рублей против 1 450 000 рублей. В то же время у дилеров наблюдается незначительное увеличение средней стоимости автомобилей с 2 078 000 рублей в январе 2024 года до 2 104 000 рублей в феврале.

Эксперты отмечают, что с ноября 2023 года по январь 2024 года дилеры сдерживали рост цен из-за снижения спроса на подержанные машины на 23% в четвёртом квартале прошлого года. Покупателей в этот период больше интересовали новые авто: на рынке появились свежие бренды, усилилась конкуренция, и автопроизводители были вынуждены запускать стимулирующие акции.

Однако в феврале цены вновь пошли вверх, и в марте и апреле рост будет только усиливаться из-за новостей вокруг ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, что в итоге приведет к существенному повышению цен на импортируемые машины.

Рейтинг по моделям

В феврале 2024 года среди подержанных авто наиболее популярной оказалась Lada Granta, средняя цена которой составила 648 699 рублей. Такие автомобили продавались в среднем за 31 день. На втором месте оказался Hyundai Solaris с ценой немного более 1 200 000 рублей, а на третьем — Kia Rio со средним ценником 1 261 905 рублей.

В среднем классе лидировала Toyota Camry, ее продавали в среднем по цене 2 752 097 рублей, за ней следовали Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Kia Sportage.

В премиуме наибольшей популярностью пользовались BMW 5, BMW X5 и BMW 3, средние цены на которые составили соответственно 3 925 773 рубля, 6 258 442 рубля и 2 971 301 рубль.

В пятерку востребованных также вошли Mercedes-Benz E-класс и Toyota Land Cruiser Prado, с ценами 3 615 312 рублей и 4 650 588 рублей соответственно.