Три субъекта РФ выбились из графика пересадки депутатов на российские авто

Володин: 38 регионов уже предоставили депутатам Госдумы российские автомобили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 38 регионов уже предоставили депутатам российские автомобили, а 34 субъекта предоставляют автомобили иностранных марок, произведенные в России до 2022 года.

Процесс постепенного замещения автомобилей отечественного производства будет продолжаться. По мере выбытия из эксплуатации будут закупаться автомобили российского производства, приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

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Ряд регионов, по его словам, не заключал договора аренды на транспортное обслуживание, так как нет заявок от депутатов, в том числе от новых регионов.

Также Володин поручил направить уведомления с требованием исправить ситуацию трем субъектам РФ - Республике Ингушетия, Амурской и Калининградской областям, которые продолжают использовать иностранные автомобили для обеспечения работы депутатов Государственной Думы.

Совет Думы 18 сентября единогласно принял решение об использовании с 2024 года депутатами только автомобилей российского производства.

В гараж Госдумы уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. По мере выбытия из эксплуатации прежних иномарок, депутаты в Москве будут обеспечиваться машинами отечественного производства, такими как Москвич, Lada и Aurus. Сам Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в свободное время ездит на Москвиче-3.

Недавно Минпромторг расширил перечень автомобилей для чиновников рядом китайских моделей. В списке появились автомобили, сборка которых налажена в Калининграде и Калуге.

Напомним, пересадить чиновников и депутатов на отечественные машины предложил Президент России Владимир Путин. Автомобили для госчиновников должны иметь российский VIN-номер и быть произведены в России. Из иномарок приоритетными для закупки становятся модели с высоким уровнем локализации.

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Источник: ТАСС