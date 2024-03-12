АКП работает с рывками: действенные методы решения проблемы

Автоэксперт Шпикалов: Коробка-автомат может дергаться из-за дефицита масла

АКП в автомобилях может работать с рывками на фоне нехватки масла и прочих проблем, а устранить неисправность можно разными способами, сообщил директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга «Авилон» Алексей Шпикалов.

Так, он посоветовал проверить, находится ли уровень масла в пределах нормы, поскольку его недостаток может привести к неплавным переключениям передач.

Также специалист пояснил, что помочь решить вопрос может замена масла в трансмиссии, поскольку подобную проблему может вызывать загрязненное, некачественное или старое масло. Еще устранить толчки и рывки могут помочь обновление или перекалибровка программного обеспечения АКП, рассказал Шпикалов.

Другие методы уже будут относиться к диагностике и дефектовке трансмиссии, отметил он. Во избежание возможных повреждений и для получения гарантированного эффекта все работы Шпикалов рекомендует проводить в специализированном автосервисе.

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Источник: «Российская газета»