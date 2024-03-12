#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сенсорный экран в автомобиле
12 марта
Euro NCAP: сенсорные экраны зашли слишком далеко
За увлечение сенсорными экранами Euro NCAP...
Есть 31-миллионный автомобиль — АВТОВАЗ празднует юбилейный выпуск Lada
12 марта
Есть 31-миллионный автомобиль — АВТОВАЗ празднует юбилейный выпуск Lada
АВТОВАЗ отпраздновал новый этап развития...
Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается
12 марта
Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается
«Автостат»: авторынок РФ в феврале поднялся на...

АКП работает с рывками: действенные методы решения проблемы

Автоэксперт Шпикалов: Коробка-автомат может дергаться из-за дефицита масла

АКП в автомобилях может работать с рывками на фоне нехватки масла и прочих проблем, а устранить неисправность можно разными способами, сообщил директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга «Авилон» Алексей Шпикалов.

Так, он посоветовал проверить, находится ли уровень масла в пределах нормы, поскольку его недостаток может привести к неплавным переключениям передач.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели

Также специалист пояснил, что помочь решить вопрос может замена масла в трансмиссии, поскольку подобную проблему может вызывать загрязненное, некачественное или старое масло. Еще устранить толчки и рывки могут помочь обновление или перекалибровка программного обеспечения АКП, рассказал Шпикалов.

Другие методы уже будут относиться к диагностике и дефектовке трансмиссии, отметил он. Во избежание возможных повреждений и для получения гарантированного эффекта все работы Шпикалов рекомендует проводить в специализированном автосервисе.

Ранее «За рулем» рассказал о доступных машинах, которые везут по параллельному импорту.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
12.03.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0