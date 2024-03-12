На рынке стартовал высокий сезон: у дилеров скидки и интересные условия по кредитам
Российский автомобильный рынок очень динамично меняется, актуальные для конца 2023 года тренды сегодня потеряли силу. Весна традиционно считается высоким сезоном для продаж автомобилей, тем более все стараются купить машину до 1 апреля. Об этом «Фонтанке» рассказал владелец одного из ведущих дилерских центров Петербурга.
«Под конец года действительно была перезатарка, и импортеры вводили очень много поддержек, иногда они достигали 10% и более. Как правило, маркетинговых — при покупке автомобиля в кредит или при сдаче машины в трейд-ин. Прямые скидки тоже бывают, но не у всех. Дилер тоже может влиять на цену, но лишь в диапазоне порядка 2–4%», — рассказал собеседник издания.
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Рассуждая о том, повлияет ли на стоимость автомобилей изменение правил параллельного импорта с 1 апреля, владелец дилерского центра предположил, что на приобретенные до 1 апреля 2024 года машины тоже будут доначислять недоплату по таможенным платежам. «Это допускается законом. Поэтому все спешат купить автомобиль до этой даты», – констатирует эксперт.
Еще в начале года агрегаторы объявлений фиксировали снижение цен на легковые автомобили на 1–3%. Сейчас же скидки практически у всех дилеров доходят до 10%. Причем в салонах есть не только скидки, но и интересные предложения по автокредитам. О том, что высокий сезон уже стартовал, стало очевидно, когда по итогам февраля авторынок РФ обогнал январские показатели на 30%, а продажи составили 104 тысячи автомобилей.
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Источник: fontanka.ru