На рынке стартовал высокий сезон: у дилеров скидки и интересные условия по кредитам

Эксперт объяснил, почему дилеры готовы предлагать скидки на автомобили до 10%

Российский автомобильный рынок очень динамично меняется, актуальные для конца 2023 года тренды сегодня потеряли силу. Весна традиционно считается высоким сезоном для продаж автомобилей, тем более все стараются купить машину до 1 апреля. Об этом «Фонтанке» рассказал владелец одного из ведущих дилерских центров Петербурга.

«Под конец года действительно была перезатарка, и импортеры вводили очень много поддержек, иногда они достигали 10% и более. Как правило, маркетинговых — при покупке автомобиля в кредит или при сдаче машины в трейд-ин. Прямые скидки тоже бывают, но не у всех. Дилер тоже может влиять на цену, но лишь в диапазоне порядка 2–4%», — рассказал собеседник издания.

Рассуждая о том, повлияет ли на стоимость автомобилей изменение правил параллельного импорта с 1 апреля, владелец дилерского центра предположил, что на приобретенные до 1 апреля 2024 года машины тоже будут доначислять недоплату по таможенным платежам. «Это допускается законом. Поэтому все спешат купить автомобиль до этой даты», – констатирует эксперт.

Еще в начале года агрегаторы объявлений фиксировали снижение цен на легковые автомобили на 1–3%. Сейчас же скидки практически у всех дилеров доходят до 10%. Причем в салонах есть не только скидки, но и интересные предложения по автокредитам. О том, что высокий сезон уже стартовал, стало очевидно, когда по итогам февраля авторынок РФ обогнал январские показатели на 30%, а продажи составили 104 тысячи автомобилей.

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Источник: fontanka.ru