С 1 апреля покупка автомобиля у дилеров станет выгоднее — объясняем почему

Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили в РФ с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в Россию нельзя будет ввозить новые автомобили по схеме параллельного импорта с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей. О том, как изменятся цены на некоторые марки, рассказали эксперты.

Теперь при ввозе через российскую таможню физлица будут обязаны оплатить все положенные акцизы и налоги. В случае, если машину ввезли через страны Таможенного союза, оплатить придется и утилизационный сбор в сумме 306 тысяч рублей.

До 1 апреля официальные дилеры и частники могут ввозить на территорию РФ автомобили практически любых марок без разрешения бренда или дилера. Это возможно благодаря схеме параллельного импорта, когда автомобили покупают через частных лиц или с заниженной таможенной стоимостью.

Например, цены у «официалов» на китайские автомобили бренда Chery отличаются от «параллельных» машин. Купить машину по выгодной цене можно у тех продавцов, которые ведут поставки через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью. При ввозе транспортного средства на физлицо не оплачивается часть налогов и акцизов. Схема была востребована, несмотря на риски, из-за выгодных условий при растаможке.

Но с 1 апреля покупать автомобиль для личного пользования можно будет только у тех продавцов, которые уплатили все таможенные платежи. В экспертном сообществе считают, что новые правила отразятся только на ценах на автомобили, а на предложениях в целом по рынку это не отразится.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что о полном отказе от параллельного импорта в РФ говорить пока рано.

«Фактически принятые меры по ужесточению условий растаможки сделают его невыгодным для продавцов. Спрос на такие автомобили среди конечных потребителей снизится, так как приобрести «серый» автомобиль дешевле, чем у официальных дилеров, уже не получится. Размеры утилизационного сбора для тех физических лиц, кто ввозит автомобиль в Россию и продает третьим лицам раньше, чем через 12 месяцев после регистрации, теперь будут соразмерны тарифам для юридических лиц», — объяснил эксперт автоотрасли.

По мнению Тузова, практически все автомобили, ввозимые в страну по параллельному импорту, подорожают примерно на 30%.

Поэтому покупать автомобили россиянам будет выгоднее у официальных дилеров. Прежде всего, это коснется брендов, которые не присутствуют в России официально. Например, цена на кроссовер Li 9 в Китае составляет порядка 5 млн рублей, а в РФ он продается от 7 млн рублей. При оплате всех обязательных сборов и перепрошивки программ для эксплуатации на территории нашей страны цена кроссовера составит 7,8 млн рублей.

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Источник: autonews.ru