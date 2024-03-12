Названы подержанные авто, которые в РФ покупают быстрее всего

«Авто.ру Бизнес»: среднее время продажи Lada Granta составляет 31 день

Среднее время продажи популярных б/у машин эконом-класса в феврале текущего года составило меньше пяти недель согласно исследованию экспертов платформы «Авто.ру Бизнес». По их информации, Lada Granta в феврале в среднем реализовывали за 31 день, а ее усредненная цена составила 648,7 тыс. рублей.

Всего за этот месяц с данной моделью прошло 9,7 тыс. сделок.

Второе место по продажам на вторичном рынке занял седан Hyundai Solaris — по этой модели было закрыто 8 тыс. объявлений со средней ценой 1,2 млн рублей. На третьем месте – Kia Rio со средней ценой 1,26 млн рублей и 7,7 тыс. купленных машин.

Ниже расположились Lada Vesta за 1,05 млн рублей и Volkswagen Polo со средней ценой 1,22 млн рублей с продажами 6,1 тыс. и 5,6 тыс. единиц соответственно.

Что касается авто среднего класса, то активнее других продавался седан Toyota Camry (5,7 тыс. сделок по средней цене 2,75 млн рублей). Второе место занял Hyundai Creta (1,83 млн руб., 2,9 тыс. шт.).

В премиум сегменте, как и ранее, лидируют «немцы». Больше всего сделок за февраль (2.7 тыс.) было закрыто по седану BMW 5-Series, средняя цена составила 3,93 млн рублей. За ним следует кроссовер BMW X5 (6,26 млн руб., 2,3 тыс. шт.), на третьем месте — седан BMW 3-Series (2,97 млн руб., 2,1 тыс. шт.).

Ранее эксперты «За рулем» сравнили паркетники Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

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Источник: «Известия»