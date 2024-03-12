Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается

«Автостат»: авторынок РФ в феврале поднялся на четвертое место в Европе

Авторынок России в феврале 2024 года продолжил восстановление, заняв четвертое место в европейском рейтинге, и опередил при этом Великобританию. По данным агентства «Автостат», полученным в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, больше всего машин в феврале 2024 года было продано в Германии (217 388 единиц, +5,4%).

Далее следует Италия с показателем 147 094 единицы (+12,8%), за ней расположилась Франция с 142 597 проданными машинами (+13%).

Если же при рассмотрении авторынка ЕС учитывать РФ, то Россия поднялась на четвертую строчку рейтинга. Эксперты «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что объем рынка легковых авто в РФ по итогам февраля составил 103 954 штуки (+85,1%).

Замыкает топ-5 европейских лидеров Великобритания, там было продано 84 886 машин (+14%).

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: «Автостат»