Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается
Авторынок России в феврале 2024 года продолжил восстановление, заняв четвертое место в европейском рейтинге, и опередил при этом Великобританию. По данным агентства «Автостат», полученным в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, больше всего машин в феврале 2024 года было продано в Германии (217 388 единиц, +5,4%).
Далее следует Италия с показателем 147 094 единицы (+12,8%), за ней расположилась Франция с 142 597 проданными машинами (+13%).
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Если же при рассмотрении авторынка ЕС учитывать РФ, то Россия поднялась на четвертую строчку рейтинга. Эксперты «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что объем рынка легковых авто в РФ по итогам февраля составил 103 954 штуки (+85,1%).
Замыкает топ-5 европейских лидеров Великобритания, там было продано 84 886 машин (+14%).
Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автостат»