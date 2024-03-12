Балансировочные шарики для колес: как они работают – видео

Экшн-камера показала, как работают балансировочные шарики внутри колеса

То, что происходит внутри колеса во время движения, увидишь не каждый день. Вот почему видео с YouTube-канала Warped Perception столь интересно.

Благодаря камере GoPro, установленной внутри шины, мы можем видеть, что происходит, когда автомобиль едет по дороге, и понаблюдать за работой балансировочных шариков.

Смесь балансировочных шариков на две трети состоит из стеклянных шариков и на треть из шариков силикагеля. Их диаметр составляет 1 мм, а засыпаемое количество зависит от диаметра колеса.

Принцип работы прост – при нарушении балансировки шарики (часть их) скапливаются в противоположном от потяжелевшего участка месте и уравновешивают его, удерживаясь на месте благодаря центробежной силе.