Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля

Эксперт Попов перечислил признаки скрученного пробега в авто

При покупке подержанного автомобиля, вне зависимости от пробега, важно проверить детали, которые подвержены быстрому износу. Следует уделить внимание состоянию поршневой группы, проверить компрессию, состояние сцепления и подвески. Также следует убедиться, что пробег не скручен, отмечает автоэксперт Дмитрий Попов.

Вполне возможно, что машину продают с пробегом в 60 тысяч километров, а на самом деле он достиг уже 160 тысяч, и в таком автомобиле придется заменить многие дорогостоящие детали.

Приборы, которые измеряют пробег, – электронные, и считается, что по ним нельзя определить, менял ли кто-то данные. Но следы проведенных манипуляций можно обнаружить в блоке управления двигателем. Для проверки истинного пробега можно обратиться к специалистам, которые работают с блоком управления двигателем и могут определить фактический пробег – там остается информация о моточасах.

Важно также оценить состояние всех узлов автомобиля, которые могут потребовать замены в ближайшем будущем, таких как сцепление, сайлентблоки, рычаги, шаровые и т. д. Проверка краски на предмет следов рихтовки также является важной частью осмотра автомобиля.

Что касается китайских машин, то Попов отметил, что в России пока практически нет подержанных авто с большим пробегом, так как китайские производители сравнительно недавно пришли на наш рынок.

Однако даже при покупке современных китайских автомобилей с пробегом стоит провести тщательную диагностику, советует эксперт.

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Источник: ОТР