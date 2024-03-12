Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
При покупке подержанного автомобиля, вне зависимости от пробега, важно проверить детали, которые подвержены быстрому износу. Следует уделить внимание состоянию поршневой группы, проверить компрессию, состояние сцепления и подвески. Также следует убедиться, что пробег не скручен, отмечает автоэксперт Дмитрий Попов.
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Вполне возможно, что машину продают с пробегом в 60 тысяч километров, а на самом деле он достиг уже 160 тысяч, и в таком автомобиле придется заменить многие дорогостоящие детали.
Приборы, которые измеряют пробег, – электронные, и считается, что по ним нельзя определить, менял ли кто-то данные. Но следы проведенных манипуляций можно обнаружить в блоке управления двигателем. Для проверки истинного пробега можно обратиться к специалистам, которые работают с блоком управления двигателем и могут определить фактический пробег – там остается информация о моточасах.
Важно также оценить состояние всех узлов автомобиля, которые могут потребовать замены в ближайшем будущем, таких как сцепление, сайлентблоки, рычаги, шаровые и т. д. Проверка краски на предмет следов рихтовки также является важной частью осмотра автомобиля.
Что касается китайских машин, то Попов отметил, что в России пока практически нет подержанных авто с большим пробегом, так как китайские производители сравнительно недавно пришли на наш рынок.
Однако даже при покупке современных китайских автомобилей с пробегом стоит провести тщательную диагностику, советует эксперт.
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Источник: ОТР