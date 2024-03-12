Этот «китаец» достойно пережил русскую зиму и вошел в список бестселлеров

Кроссовер Omoda C5 вошел в пятерку самых продаваемых иномарок в России в феврале

Китайский кроссовер Omoda C5 по итогам февраля вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России. Такую статистику обнародовали эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.

Всего на российском рынке в феврале было реализовано 3123 автомобиля Omoda, этот показатель на 71,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два месяца 2024 года продажи Omoda выросли на рынке РФ на 92,5% (5791 автомобиль).

Omoda C5

Такой результат позволил китайскому бренду занять почетное 7-е место в рейтинге самых популярных марок. Отмечается, что рыночная доля марки составляет 3,1%, годом ранее этот показатель составлял 3%. При этом абсолютным бестселлером Omoda стал кроссовер C5, в феврале он разошелся тиражом в 2680 экземпляров (рост 47,1%) и вошел в топ-5 самых популярных иностранных автомобилей в России.

Бренд Omoda представлен на российском рынке кроссовером C5 в двух модификациях с передним и полным приводом, седаном S5 и его «заряженной» версией S5 GT. В апреле на рынке стартуют продажи электрического кроссовера E5. До конца 2024 года Omoda представит российским покупателям новинку из сегмента C-SUV – кроссовер C7.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru