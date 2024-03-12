#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
12 марта
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
Российские дилеры запустят продажи нового...
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
12 марта
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
Эксперт Попов перечислил признаки скрученного...
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
12 марта
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
Психолог объяснила, как избыток тестостерона...

Этот «китаец» достойно пережил русскую зиму и вошел в список бестселлеров

Кроссовер Omoda C5 вошел в пятерку самых продаваемых иномарок в России в феврале

Китайский кроссовер Omoda C5 по итогам февраля вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России. Такую статистику обнародовали эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.

Всего на российском рынке в феврале было реализовано 3123 автомобиля Omoda, этот показатель на 71,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два месяца 2024 года продажи Omoda выросли на рынке РФ на 92,5% (5791 автомобиль).

Omoda C5
Omoda C5
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели

Такой результат позволил китайскому бренду занять почетное 7-е место в рейтинге самых популярных марок. Отмечается, что рыночная доля марки составляет 3,1%, годом ранее этот показатель составлял 3%. При этом абсолютным бестселлером Omoda стал кроссовер C5, в феврале он разошелся тиражом в 2680 экземпляров (рост 47,1%) и вошел в топ-5 самых популярных иностранных автомобилей в России.

Бренд Omoda представлен на российском рынке кроссовером C5 в двух модификациях с передним и полным приводом, седаном S5 и его «заряженной» версией S5 GT. В апреле на рынке стартуют продажи электрического кроссовера E5. До конца 2024 года Omoda представит российским покупателям новинку из сегмента C-SUV – кроссовер C7.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | из архива «За рулем!»
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:Depositphotos | из архива «За рулем!»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв