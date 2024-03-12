Audi A6 и другие: эти люксовые авто вас разорят

Эксперты Whatcar.com назвали самые ненадежные премиальные машины с пробегом

Британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило рейтинг самых ненадежных машин класса премиум. Уточняется, что был проведен опрос 21 тысячи владельцев таких авто.

Респондентов просили рассказать обо всех проблемах с машинами, с которыми они столкнулись за последние два года. В итоге издание обнародовало топ-10 самых ненадежных иномарок.

Автомобили Audi A3, выпускаемые с 2018 года, получили наибольшее количество нареканий со стороны автовладельцев по поводу мотора, модуля навигации, электроники и трансмиссии. При этом значительных серьезных поломок в отношении автомобилей не фиксировалось, хотя ремонтные работы в некоторых случаях занимали более недели.

Далее в рейтинге расположилась Alfa Romeo Giulia, производство которой началось в 2016 году. Владельцы машины чаще всего жаловались на выхлопную систему, навигацию, мультимедийные функции и тормоза с двигателем.

BMW 3-й серии замыкает топ-3 наиболее ненадежных премиальных авто. У этой модели отмечались схожие с описанными выше проблемы.

Также в перечне ненадежных авто указаны Audi A3 2013-2020 годов, Jaguar XF 2015 года и Skoda Superb, выпускаемая с 2015 по 2023 год. В случае последней модели особенно выделились версии с дизельными двигателями.

Также в списке присутствуют BMW 3-й серии 2012-2019 годов с бензиновым мотором, Jaguar XE (с 2015 года), Volvo S90/Volvo V90 (с 2016 по 2023 год) и BMW 5-й серии за период с 2017 по 2023 год.

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Источник: Autonews.ru