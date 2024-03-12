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Самые популярные модели на вторичке: средние цены в начале 2024 года

«Авито Авто»: в РФ средняя цена машины с пробегом составила 1,2 млн рублей

Средняя цена машины с пробегом в РФ с 1 января по 29 февраля выросла по сравнению с концом 2023 года (с 1 ноября по 31 декабря) на 2,6%, до 1 200 000 рублей, подсчитали аналитики «Авито Авто».

Авторы исследования отмечают, что активнее всего пользователи «Авито Авто» в указанный период интересовались покупкой автомобилей отечественных, японских, корейских и немецких брендов. Это ВАЗ (Lada), Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

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Средняя цена б/у ВАЗов (Lada) в начале 2024 года возросла по сравнению с концом нынешнего на 20%, а вот на Toyota она за тот же период прибавила лишь 0,3%.

Hyundai с пробегом даже подешевели на 1,7%. На подержанные Kia цены упали на 3%, а на Volkswagen, наоборот, практически не поменялись – прибавка составила 0,1%.

Самыми популярными моделями б/у машин в РФ в начале 2024 года стали отечественные Lada: Priora, 2114 Samara, Granta, 2107, 2110, 4×4 (Нива) и Kalina. При этом Priora по сравнению с концом 2023 года подорожала, в среднем, на 7%, 2114 Samara – на 10,5%, Granta – на 6,6%, 2107 – на 8%, 2110 – на 11%, 4×4 (Нива) – на 10%, а Kalina – на 6%.

Также в топ-10 самых востребованных моделей на вторичке в начале этого года вошли Ford Focus, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:Depositphotos
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