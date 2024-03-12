#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
12 марта
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
Российские дилеры запустят продажи нового...
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
12 марта
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
Эксперт Попов перечислил признаки скрученного...
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
12 марта
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
Психолог объяснила, как избыток тестостерона...

Динамичнее и спортивнее: показали обновленные версии популярных Audi

Седан Audi A3 и хэтчбек Audi A3 Sportback показали после рестайлинга

Немецкая компания Audi представила обновленное семейство седана Audi A3 и хэтчбека A3 Sportback, которые претерпели изменения не только в части экстерьера, но и интерьера.

После обновления Audi A3 сохранила оба типа кузова: седан и хэтчбек с приставкой Sportback в названии. Обе модели будут предлагаться покупателям на старте продаж с двумя силовыми установками на выбор: бензиновым турбомотором TFSI объемом 1,5 л мощностью 148 л.с. и дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 148 л.с. К концу года будет доступна и обновленная плагин-гибридная модификация.

Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели

Рестайлинг Audi A3 и A3 Sportback преследовал цель придать автомобилям более динамичную внешность. Внешне обновленные модели отличаются более широкой шестиугольной решеткой радиатора, новыми воздухозаборниками по бокам, спойлером и видоизмененной оптикой. В салоне Audi A3 и A3 Sportback стоит модернизированная центральная консоль, есть цифровой дисплей Audi Virtual Cockpit и четырехспицевое рулевое колесо.

Audi A3
Audi A3

Прием предзаказов на обновленные Audi A3 и A3 Sportback на рынке Британии начнется в середине апреля текущего года. К тому времени общественности станут известны все технические характеристики и цены на модели.

Источник: audi-mediacenter.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Audi
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi A3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв