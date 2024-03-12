Динамичнее и спортивнее: показали обновленные версии популярных Audi
Немецкая компания Audi представила обновленное семейство седана Audi A3 и хэтчбека A3 Sportback, которые претерпели изменения не только в части экстерьера, но и интерьера.
После обновления Audi A3 сохранила оба типа кузова: седан и хэтчбек с приставкой Sportback в названии. Обе модели будут предлагаться покупателям на старте продаж с двумя силовыми установками на выбор: бензиновым турбомотором TFSI объемом 1,5 л мощностью 148 л.с. и дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 148 л.с. К концу года будет доступна и обновленная плагин-гибридная модификация.
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Рестайлинг Audi A3 и A3 Sportback преследовал цель придать автомобилям более динамичную внешность. Внешне обновленные модели отличаются более широкой шестиугольной решеткой радиатора, новыми воздухозаборниками по бокам, спойлером и видоизмененной оптикой. В салоне Audi A3 и A3 Sportback стоит модернизированная центральная консоль, есть цифровой дисплей Audi Virtual Cockpit и четырехспицевое рулевое колесо.
Прием предзаказов на обновленные Audi A3 и A3 Sportback на рынке Британии начнется в середине апреля текущего года. К тому времени общественности станут известны все технические характеристики и цены на модели.
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Источник: audi-mediacenter.com