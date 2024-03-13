К сезону готовы! Что ждет вас на «Мотовесне»

Главное событие для фанатов авто и мото «Мотовесна 2024» пройдет 5-7 апреля

5-7 апреля 2024 года в Москве на одной площадке пройдут сразу три выставки, которые ни в коем случае нельзя пропустить фанатам авто и мото! В рамках «Мотовесны», «Моторспорт Экспо» и «ЕДрайв» гостей ждут десятки мотоциклов, квадроциклов, электротранспорт всех возможных типов, гоночные болиды, прокаченные тачки и невероятное по масштабу кастом-шоу!

Мотовесна 2024

Кто будет на «Мотовесне»

Ежегодно выставка «Мотовесна» становится центром притяжения крупных компаний, уже присутствующих на российском рынке, так и только выходящих на него. Этот год не станет исключением.

Мотовесна 2024

На «Мотовесне 2024» продемонстрируют свою технику, экипировку и сопутствующие товары: Royal Enfield, Benda, Benelli, BSE, GROZA, Bajaj, VOGE, Kayo, QJ MOTOR, Департамент транспорта города Москвы, ЦТВС МОСКВА, ГАЗ Рейд Спорт, PROGASI, BRZ, ROLIZ, ROCKOT-MOTORS, Zontes, Cyclone, GR, K2R, AIMOL, Koshine, MV Agusta, Nolan, Ataki, Phiten, Puller, Racer, RAVENOL, SCANMOTO, Sidi, Dragonfly, Spidi, SSSR, SYM, VMC, Х-lite, SUPER MARINE, Rolling Moto, Formula 7, Avantis, Yacota, Regul, HOT MOT, VELOCITY, FX Moto, Globaldrive, CMOTO, BRZ, Motorrika, Universal, Hyperlook, LAVR и многие-многие другие.

Мотовесна 2024

«МоторспортЭкспо 2024»

На выставке «МоторспортЭкспо 2024» гостей ждет мир гонок и тюнинга. Стенды российских гоночных серий, центров моторных видов спорта, а также гоночные мотоциклы, авто, багги и другая техника топовых российских команд и пилотов. Гости смогут вживую пообщаться с именитыми спортсменами Алексеем Колесниковым, Анастасией Нифонтовой, пилотами RDS, увидеть награждение рекордсменов национального фестиваля скорости «Жигулевская миля», взять автографы и сделать фото на память.

«ЕДрайв»

На выставке «ЕДрайв» будет представлен максимум электротранспорта. Гостей ждут известные производители и удачные стартапы, которые представят новейшие модели электромобилей, электромотоциклов, электроснегоходов, электроквадроциклов, электровелосипедов, электроскутеров, гироскутеров, электромопедов, моноколес, электроскейтов, электророликов, электрических лодок, электрогидроциклов, электродосок для серфинга, водных электровелосипедов, а также других видов водного, детского и специального электротранспорта.

«Кастом&Тюнинг Шоу»

«Кастом&Тюнинг Шоу» – это продолжение многолетней истории известного многим Moscow Custom&Tuning Show, которое пройдет уже в 17 раз. «Кастом&Тюнинг Шоу» объединит на одной площадке всех неравнодушных к технике, которая доработана или построена с нуля, а также кастом-мастеров и представителей известных тюнинг-ателье.

Мотовесна 2024

Программа для всей семьи

На уличной площадке выставки опытные мотофристайлеры «Шоу Безумцев» продемонстрируют все грани мастерства. Гости мероприятия увидят головокружительные трюки, на которые способны только профессионалы, влюбленные в мотоциклы. Кроме этого, вас ждет специальная экспозиция максимально заряженных машин, атмосфера праздника и розыгрыши призов.

Мотовесна 2024 Мотовесна 2024

Если вы влюблены в авто и мото, то это событие пропустить нельзя – 5-7 апреля 2024 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр».