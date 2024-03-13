#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» ведет переговоры о партнерстве с несколькими автокомпаниями
13 марта
«Москвич» ведет переговоры о партнерстве с несколькими автокомпаниями
У завода «Москвич» появится второй...
Voyah, Tank и другие: этим «китайцам» закроют один из путей в Россию
13 марта
Voyah, Tank и другие: этим «китайцам» закроют один из путей в Россию
Аналитик Фиронов: Объемы параллельного импорта...
Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон»
13 марта
Обновленные «Аргус-Антидрон» отправляют в зону СВО
Ружье «Аргус-Антидрон» для подавления...

К сезону готовы! Что ждет вас на «Мотовесне»

Главное событие для фанатов авто и мото «Мотовесна 2024» пройдет 5-7 апреля

5-7 апреля 2024 года в Москве на одной площадке пройдут сразу три выставки, которые ни в коем случае нельзя пропустить фанатам авто и мото! В рамках «Мотовесны», «Моторспорт Экспо» и «ЕДрайв» гостей ждут десятки мотоциклов, квадроциклов, электротранспорт всех возможных типов, гоночные болиды, прокаченные тачки и невероятное по масштабу кастом-шоу!

Мотовесна 2024
Мотовесна 2024

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кто будет на «Мотовесне»

Ежегодно выставка «Мотовесна» становится центром притяжения крупных компаний, уже присутствующих на российском рынке, так и только выходящих на него. Этот год не станет исключением.

Мотовесна 2024
Мотовесна 2024

На «Мотовесне 2024» продемонстрируют свою технику, экипировку и сопутствующие товары: Royal Enfield, Benda, Benelli, BSE, GROZA, Bajaj, VOGE, Kayo, QJ MOTOR, Департамент транспорта города Москвы, ЦТВС МОСКВА, ГАЗ Рейд Спорт, PROGASI, BRZ, ROLIZ, ROCKOT-MOTORS, Zontes, Cyclone, GR, K2R, AIMOL, Koshine, MV Agusta, Nolan, Ataki, Phiten, Puller, Racer, RAVENOL, SCANMOTO, Sidi, Dragonfly, Spidi, SSSR, SYM, VMC, Х-lite, SUPER MARINE, Rolling Moto, Formula 7, Avantis, Yacota, Regul, HOT MOT, VELOCITY, FX Moto, Globaldrive, CMOTO, BRZ, Motorrika, Universal, Hyperlook, LAVR и многие-многие другие.

Мотовесна 2024
Мотовесна 2024

«МоторспортЭкспо 2024»

На выставке «МоторспортЭкспо 2024» гостей ждет мир гонок и тюнинга. Стенды российских гоночных серий, центров моторных видов спорта, а также гоночные мотоциклы, авто, багги и другая техника топовых российских команд и пилотов. Гости смогут вживую пообщаться с именитыми спортсменами Алексеем Колесниковым, Анастасией Нифонтовой, пилотами RDS, увидеть награждение рекордсменов национального фестиваля скорости «Жигулевская миля», взять автографы и сделать фото на память.

Девушки Мотовесны 2023 и не только – фотоотчет выставки

«ЕДрайв»

На выставке «ЕДрайв» будет представлен максимум электротранспорта. Гостей ждут известные производители и удачные стартапы, которые представят новейшие модели электромобилей, электромотоциклов, электроснегоходов, электроквадроциклов, электровелосипедов, электроскутеров, гироскутеров, электромопедов, моноколес, электроскейтов, электророликов, электрических лодок, электрогидроциклов, электродосок для серфинга, водных электровелосипедов, а также других видов водного, детского и специального электротранспорта.

«Кастом&Тюнинг Шоу»

«Кастом&Тюнинг Шоу» – это продолжение многолетней истории известного многим Moscow Custom&Tuning Show, которое пройдет уже в 17 раз. «Кастом&Тюнинг Шоу» объединит на одной площадке всех неравнодушных к технике, которая доработана или построена с нуля, а также кастом-мастеров и представителей известных тюнинг-ателье.

Мотовесна 2024
Мотовесна 2024

Программа для всей семьи

На уличной площадке выставки опытные мотофристайлеры «Шоу Безумцев» продемонстрируют все грани мастерства. Гости мероприятия увидят головокружительные трюки, на которые способны только профессионалы, влюбленные в мотоциклы. Кроме этого, вас ждет специальная экспозиция максимально заряженных машин, атмосфера праздника и розыгрыши призов.

Мотовесна 2024
Мотовесна 2024

Если вы влюблены в авто и мото, то это событие пропустить нельзя – 5-7 апреля 2024 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр».

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
13.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0