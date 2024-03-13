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Новый кроссовер Jetour – первые фото

Jetour скоро начнет продажи нового кроссовера – Shanhai L6

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась информация о новом Jetour Shanhai L6. Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер.

Jetour Shanhai L6
Jetour Shanhai L6

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Он оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. и электромотора, мощность которого пока неизвестна. Но известна максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч.

Jetour Shanhai L6
Jetour Shanhai L6

Автомобиль оснащен закрытой решеткой радиатора, и воздух для охлаждения мотора поступает через воздухозаборник бампера. Сквозь литые диски видны тормозные суппорты, окрашенные в ярко-желтый цвет.

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Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4630, 1910 и 1684 мм, а колесная база достигает 2720 мм. То есть, по своим габаритам кроссовер Jetour Shanhai L6 сопоставим со Skoda Kodiaq.

Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
13.03.2024
Фото:Autohome.com.cn
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