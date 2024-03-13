#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне бросились скупать новые Solaris: их уже бронируют
13 марта
Россияне бросились скупать новые Solaris: их уже бронируют
В Тюмени зафиксирован ажиотажный спрос на...
Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024
13 марта
Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024
Делегатов ПМЭФ-2024 будут возить на Lada Vesta...
Знакомьтесь: Deepal, Qiyuan и Avatr. Это «дочки» бренда Changan
13 марта
Знакомьтесь: Deepal, Qiyuan и Avatr. Это «дочки» бренда Changan
Changan готовит более 20 новых моделей...

Новый Kia Cerato превратили в купе и оснастили ручками на окнах

В Сети появились первые фото нового Kia K4 – он же Cerato и Forte

Kia, как и любой другой автопроизводитель, в последние годы делает ставку на кроссоверы. Но, в отличие от конкурентов, не забывает про седаны, спрос на которые есть во многих странах. И на этот седан обязательно будет высокий спрос, если он будет выглядеть так же хорошо, как на фото ниже.

Kia может переименовать Cerato (Forte) в K4, как это было с Kia Optima, превратившейся в Kia K5
Kia может переименовать Cerato (Forte) в K4, как это было с Kia Optima, превратившейся в Kia K5

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Новинка получила купеобразную покатую линию крыши. Есть предположение, что колесную базу увеличат на 10 см, чтобы пассажирам было комфортнее на втором ряду, а их головы не касались потолка.

Kia K4 (Cerato, Forte) 2024
Kia K4 (Cerato, Forte) 2024

И обратите внимание на ручки задних дверей – они перенесены с привычного для всех места в зону между стеклом и панелью двери, рядом с третьей стойкой. И благодаря этому автомобиль еще больше похож на купе.

Также на фотографиях видно, что задние фонари имеют форму перевернутой буквы L. Спереди, надо полагать, будет узкая светодиодная полоска во всю ширину кузова, а сзади эта полоска будет прерываться по центру.

Салон Kia K4 (Cerato, Forte) 2024
Салон Kia K4 (Cerato, Forte) 2024

В салоне виден большой и тонкий экран (вероятнее всего, состоящий из двух), левая часть которого – панель приборов, а правая – тачскрин мультимедийной системы. Но Kia не забыла и про физические кнопки.

Новый кроссовер Jetour – первые фото

Линейка силовых агрегатов, скорее всего, будет состоять из четырехцилиндровых бензиновых двигателей. В зависимости от рынка К4 может оснащаться 2-литровым атмосферным четырехцилиндровым или 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью более 200 л.с. Кроме того, для некоторых рынков может быть доступен гибридный вариант с 1,6-литровым двигателем.

Kia K4 появится в середине 2024 года.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
13.03.2024
Фото:Carscoops.com
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-2