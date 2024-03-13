Новый Kia Cerato превратили в купе и оснастили ручками на окнах

В Сети появились первые фото нового Kia K4 – он же Cerato и Forte

Kia, как и любой другой автопроизводитель, в последние годы делает ставку на кроссоверы. Но, в отличие от конкурентов, не забывает про седаны, спрос на которые есть во многих странах. И на этот седан обязательно будет высокий спрос, если он будет выглядеть так же хорошо, как на фото ниже.

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Новинка получила купеобразную покатую линию крыши. Есть предположение, что колесную базу увеличат на 10 см, чтобы пассажирам было комфортнее на втором ряду, а их головы не касались потолка.

Kia K4 (Cerato, Forte) 2024

И обратите внимание на ручки задних дверей – они перенесены с привычного для всех места в зону между стеклом и панелью двери, рядом с третьей стойкой. И благодаря этому автомобиль еще больше похож на купе.

Также на фотографиях видно, что задние фонари имеют форму перевернутой буквы L. Спереди, надо полагать, будет узкая светодиодная полоска во всю ширину кузова, а сзади эта полоска будет прерываться по центру.

Салон Kia K4 (Cerato, Forte) 2024

В салоне виден большой и тонкий экран (вероятнее всего, состоящий из двух), левая часть которого – панель приборов, а правая – тачскрин мультимедийной системы. Но Kia не забыла и про физические кнопки.

Линейка силовых агрегатов, скорее всего, будет состоять из четырехцилиндровых бензиновых двигателей. В зависимости от рынка К4 может оснащаться 2-литровым атмосферным четырехцилиндровым или 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью более 200 л.с. Кроме того, для некоторых рынков может быть доступен гибридный вариант с 1,6-литровым двигателем.

Kia K4 появится в середине 2024 года.