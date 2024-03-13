Окончен первый этап интеграции «Открытие Авто» и ВТБ

ВТБ завершил начальный этап интеграции автобизнеса банка «Открытие»

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка «Открытие». В рамках начального этапа были перезаключены договоры со всеми ключевыми партнерами-дилерами и расширен пул автопроизводителей новыми брендами. Вскоре банк приступит к переводу портфеля клиентов с сохранением всех условий обслуживания.

На первом этапе интеграции ВТБ подключил 35 новых партнеров-дилеров, больше 200 автосалонов, а также оформил 380 мобильных и POS-агентов. Уточняется, что также к группе подключены 5 партнеров-автопроизводителей — среди них бренды Chery, Jetour, Livan, Hisun и Компас.

С начала марта в партнерской сети автосалонов закрыт прием заявок на автокредиты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), выдачи по которым закончится до конца месяца. Все новые заявки теперь проходят по системам и продуктам ВТБ. Кроме партнерской сети, заявку на автокредит ВТБ можно оформить в отделениях и на сайте банка.

В ближайшие сроки банки начнут следующий этап интеграции — цессию, он будет продолжаться до конца года. Сообщения о переводе в ВТБ получат все заемщики, имеющие автокредиты в банке «Открытие». Портфель клиентов переведут бесшовно. При этом условия обслуживания заемщиков не изменятся. Поменяются лишь платежные реквизиты.

По завершении этапа цессии ВТБ станет правопреемником всех обязательств «Открытие Авто».

«У нас уже есть эффективный опыт интеграции автобизнеса в рамках объединения: команда РГС в 2022 году органично влилась в группу банка «Открытие». Лучшие практики теперь передаются команде ВТБ. Важно, что все ключевые партнеры продолжат сотрудничество с группой, а клиенты получат привлекательные условия обслуживания», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«ВТБ стал лидером на рынке автокредитования и сегодня выдает примерно каждый четвертый кредит, наша доля по объему выдач достигла 22%. Объединение опыта двух крупных финансовых игроков позволит еще больше усилить позиции группы ВТБ и предложить клиентам широкий выбор программ для покупки автомобиля», — заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

По итогам 2023 года «Открытие Авто» является крупнейшим игроком рынка автокредитования, входя в топ-5 по портфелю с рыночной долей в 7,5% и заняв 6-е место по выдачам (8% рынка).

С начала текущего года клиентам «Открытия» открыты предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ «Привилегия». В декабре 2023 года проводится плавный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В общей сложности в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов «Открытия».

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Источник: пресс-служба ВТБ