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Уплата таможенных пошлин и НДС: какие авто с номерами РФ эвакуируют с 16 марта

В Таможне Финляндии объяснили, что будет в их стране с авто с номерами РФ

Все автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии не позднее 15 марта 2024 года, иначе их владельцев обяжут оплатить таможенные сборы и НДС, а транспортные средства будут эвакуированы с территории ЕС. Такое заявление финской таможни опубликовано на сайте ведомства.

Сделаны исключения только для автомобилей студентов и тех, кто трудится в Финляндии по срочному действительному трудовому договору. Также не будут эвакуировать транспортные средства граждан ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающих в России, или членов их семей. Автомобили с дипломатическими номерами или въезжающие в Финляндию по гуманитарным миссиям тоже не тронут.

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Начиная с 16 марта 2024 года водители автомобилей, зарегистрированных в РФ, должны предоставить доказательства того, что у них есть право использовать автомобиль на территории Финляндии, заявил начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

«Эти документы желательно иметь при себе во время управления автомобилем, чтобы при первом же запросе можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами», — уточнил начальник.

В противном случае правоохранители конфискуют автомобиль, зарегистрированный в РФ и не имеющий права находиться в Финляндии, а также проведут его возможную налоговую оценку. В этом случае владельца ждет уплата таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а сам автомобиль будет вывезен с территории ЕС.

Напомним, 16 сентября 2023 года Хельсинки запретили въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в РФ. В настоящее время выехать из Финляндии через восточную границу с РФ нет возможности по причине закрытых до 14 апреля 2024 года пунктов пропуска.

Источник: rbc.ru

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