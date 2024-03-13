Цены на «параллельные» авто изменились

Российские автосалоны переписали ценники на машины Volkswagen, Citroen и Hyundai

Крупные российские автодилеры к середине марта текущего года решили изменить цены на часть машин, завезенных по параллельному импорту.

Hyundai Custo

Этот минивэн ранее стоил 5,5 млн рублей, теперь за него просят на 80 тыс. рублей больше. Это семиместное авто визуально напоминает Hyundai Tucson четвертого поколения. В РФ модификация может считаться альтернативой Kia Carnival, с которым разделяет платформу. Производят модель на заводе Beijing Hyundai в Китае.

Volkswagen Teramont

Кроссовер Volkswagen Teramont, поставляемый из Китая, наоборот, подешевел. Раньше за него просили 8 млн рублей, теперь он стоит 7,84 млн рублей.

Кроссовер доступен только с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с., работающим в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross китайской сборки также подешевел: если ранее он стоил 4,19 млн рублей, то теперь модель предлагают за 4,05 млн рублей. Менеджер дилерского центра пояснил, что на автомобиль распространяется официальная гарантия от производителя сроком на два года, а также предусмотрены русифицированное меню и зимний пакет.

Автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и АКП. Привод передний.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: Autonews.ru