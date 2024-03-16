#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два японских производителя решили совместно закупать автокомпоненты
16 марта
Два японских производителя решили совместно закупать автокомпоненты
Nissan и Honda хотят объединить усилия в...
Флаг Египта
16 марта
Россиянам объяснили остановку прямых рейсов в Египет
АТОР объяснила приостановку части прямых рейсов...
Tank 330
16 марта
Популярный в России китайский внедорожник обзаведется более мощным мотором
Опубликованы официальные изображения...

В итальянских «письмах счастья» решили обойтись без фото с камер

В Италии из уведомлений о штрафах убрали фото, чтобы не нарушать частную жизнь

В Италии принято решение о прекращении отправки фотографий домой нарушителям ПДД. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини внес изменения в указ, регламентирующий использование камер контроля скорости: теперь при отправке домой уведомлений о нарушении дорожного движения к протоколу будет прикреплен только штраф.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Обусловлено это тем, что на таких фото слишком часто рядом с водителем оказывались те, кого там быть не должно, и потом всё это приводило к скандалам или даже разводам. Но и, разумеется, поступали многочленные жалобы от провинившихся мужей и жен.

Сами фотографии будет хранить орган, выписавший штраф, – их выдадут автовладельцу по требованию. Он сможет запросить фото в случае подачи апелляции мировому судье или префекту.

Орган власти, который хранит эти фотографии, обязан гарантировать, что «третьи лица и номерные знаки любых других сфотографированных транспортных средств будут надлежащим образом затемнены, скрыты или сделаны неузнаваемыми».

В Китае возродили популярный бренд недорогих авто, который 5 лет назад объявил о банкротстве

Эти меры приняты для обеспечения конфиденциальности, что, конечно, потребует дополнительных инвестиций со стороны муниципалитетов для технологического обновления системы контроля нарушений.

Источник: Corriere Della Sera

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
16.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0