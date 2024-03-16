В итальянских «письмах счастья» решили обойтись без фото с камер

В Италии из уведомлений о штрафах убрали фото, чтобы не нарушать частную жизнь

В Италии принято решение о прекращении отправки фотографий домой нарушителям ПДД. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини внес изменения в указ, регламентирующий использование камер контроля скорости: теперь при отправке домой уведомлений о нарушении дорожного движения к протоколу будет прикреплен только штраф.

Обусловлено это тем, что на таких фото слишком часто рядом с водителем оказывались те, кого там быть не должно, и потом всё это приводило к скандалам или даже разводам. Но и, разумеется, поступали многочленные жалобы от провинившихся мужей и жен.

Сами фотографии будет хранить орган, выписавший штраф, – их выдадут автовладельцу по требованию. Он сможет запросить фото в случае подачи апелляции мировому судье или префекту.

Орган власти, который хранит эти фотографии, обязан гарантировать, что «третьи лица и номерные знаки любых других сфотографированных транспортных средств будут надлежащим образом затемнены, скрыты или сделаны неузнаваемыми».

Эти меры приняты для обеспечения конфиденциальности, что, конечно, потребует дополнительных инвестиций со стороны муниципалитетов для технологического обновления системы контроля нарушений.

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Источник: Corriere Della Sera