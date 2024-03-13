Знакомьтесь: Deepal, Qiyuan и Avatr. Это «дочки» бренда Changan

Changan готовит более 20 новых моделей автомобилей в ближайшие два года

По итогам первого месяца 2024 года холдинг Changan Automobile реализовал 52 000 высокотехнологичных электромобилей, включая модели новых брендов Deepal, Qiyuan и Avatr.

Суббренд компании Changan – Deepal – был основан в 2022 году. Его модельная линейка включает электрокары и гибридные автомобили массового сегмента. Сегодня представлены две модели: лифтбек SL03 и кроссовер S7. К 2025 году марка представит еще 6 новых моделей.

В модельный ряд бренда Qiyuan войдут электромобили A-серии, Q-серии, а также семейства E0. К 2025 году на мировом рынке будет 10 новых моделей.

Avatr — премиальный бренд, он был создан в партнерстве с крупным производителем аккумуляторных батарей CATL и IT-гигантом Huawei. На данный момент в Китае у бренда есть два автомобиля: Avatr 11 и Avatr 12. В 2024 году будет налажен выпуск 4 новых моделей.

К 2025 году Changan намерена достичь максимального запаса хода электромобилей более 1000 км, а также увеличения дальности хода на 100 км всего за пять минут зарядки батареи.

К 2030 году совокупные ежегодные продажи холдинга превысят 5 млн единиц: объем проданных электрокаров составит более 60%, при этом 30% планируют продавать на зарубежных рынках. Так что не исключено, что новые бренды Changan появятся и на нашем рынке.

Недавно стало известно, что объемы параллельного импорта автомобилей Tank и Li Auto в РФ снизятся из-за новых правил утильсбора, которые начнут действовать с 1 апреля.

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Источник: Changan