Voyah, Tank и другие: этим «китайцам» закроют один из путей в Россию

Аналитик Фиронов: Объемы параллельного импорта машин Tank и Li Auto в РФ снизятся

С 1 апреля текущего года в РФ введут новый утилизационный сбор, из-за чего объемы параллельного импорта машин некоторых китайских брендов могут резко упасть, считает доцент Московского политехнического университета Анатолий Фиронов.

Он пояснил, что речь может идти о существенном сокращении поставок в Россию по параллельному импорту автомобилей таких китайских марок, как Voyah, Tank, Li Auto и прочих. При этом эксперт отмечает, что таких брендов, как Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW и Great Wall, представленных в РФ через авторизованные дилерские сети, в среднесрочной перспективе эта проблема не коснется. Наоборот, их позиции могут укрепиться, предполагает Фиронов.

Он прибавил, что по итогам прошедшего года китайские автобренды заняли свыше 50% российского рынка. При этом существенная часть попала в страну при помощи параллельного импорта. С ужесточением требований к ввозу иномарок таких авто в России станет намного меньше, подытожил эксперт.

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Источник: «Прайм»