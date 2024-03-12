Лидируют «японцы»: какие внедорожники выбирают российские водители

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«Автостат»: в РФ насчитывается 13 млн кроссоверов и внедорожников

По состоянию на 1 января 2024 года в РФ зарегистрировано 13 млн машин сегмента SUV, это 28% от общего количества легковых авто в стране.

При этом на долю японских кроссоверов и внедорожников приходится 35% машин (4,56 млн единиц). Почти одинаковые показатели численности имеют SUV корейских и российских моделей (1,85 млн и 1,84 млн единиц соответственно).

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За ними следуют немецкие кроссоверы и внедорожники (1,4 млн ед.), китайских SUV в РФ 1,08 млн ед.

Наиболее часто в сегменте SUV встречается трехдверная вазовская Нива, отметили аналитики. На начало года в стране насчитывалось 0,98 млн таких классических внедорожников.

Далее следует Chevrolet Niva (0,64 млн ед.), пятерку дополнили кроссоверы Toyota RAV4 (0,52 млн единиц), Renault Duster (0,5 млн единиц) и Nissan X-Trail (0,37 млн единиц).

Ранее эксперт «За рулем» подметил интересные особенности нового Geely Okavango.

Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
12.03.2024
Фото:Unsplash
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