Автомобили Lada будут демонстрировать во время домашних матчей ЦСКА

АВТОВАЗ подписал контракт о партнерстве с футбольным клубом ЦСКА

Lada стала новым официальным партнером московского профессионального футбольного клуба ЦСКА. Соглашение о сотрудничестве на 2024 год было подписано накануне, на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Церемония подписания прошла в ходе пресс-конференции перед домашним матчем ПФК ЦСКА с «Ростовом».

В рамках соглашения у бренда будет право демонстрировать автомобиль Lada в чаше стадиона во время домашних игр команды основного состава, а также размещать рекламные материалы на LED-экранах ВЭБ Арены. Кроме того, планируются совместные промо-акции и другие активности для болельщиков ПФК ЦСКА и поклонников бренда Lada.

«Партнерство двух лидеров – Lada и одного из самых титулованных футбольных клубов страны – это сильный тандем и новые перспективы для обеих сторон. Мы рады поддерживать увлечения наших клиентов в разных видах спорта и, прежде всего, в футболе», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев в свою очередь выразил огромную радость по поводу партнерства с лидером отечественной автомобильной отрасли. Сотрудничество с Lada будет способствовать продвижению бренда ЦСКА среди автолюбителей, подчеркнул гендиректор.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа