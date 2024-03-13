12 гоночных машин Формулы-1 стоимостью 13 млн евро продадут на аукционе
Легендарный южноафриканский гонщик Формулы-1 Джоди Шектер выставил на продажу коллекцию болидов Ф-1, включая машину, на которой пилот одержал победу в гонке.
Свою коллекцию Шектер собирал много лет. Стоимость одного только Ferrari 312 T4 1979 года выпуска оценивается в 5 млн (500,9 млн рублей), а вся коллекция – примерно в 13 млн (1,302 млрд рублей по текущему курсу).
Единственным не спортивным, а дорожным автомобилем на аукционе является Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года выпуска.
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С молотка уйдут гоночные машины McLaren M23 1973 года выпуска, McLaren 19A 1971 года выпуска и McLaren M21 1972 года выпуска, Tyrrell 007 1975 года выпуска и шестиколесный Tyrell P34 2008 года выпуска.
Но самым впечатляющим лотом станет Ferrari 312 T4 1979 года выпуска. Это был последний автомобиль Энцо Феррари, выигравший чемпионат мира в Формуле-1.
Гоночные болиды McLaren, выставленные на аукцион, поистине уникальны. Например, McLaren M23 1973 года выпуска может претендовать на статус самого красивого спортивного автомобиля, по прогнозам, за него могут выручить порядка 2 млн евро (200 млн рублей).
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Источник: auto.mail.ru