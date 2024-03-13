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Повторить успех 2013 года: автозавод в Миассе наращивает выпуск грузовиков

Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе вдвое увеличит выпуск грузовиков в 2024 году

Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в 2024 году вдвое нарастит выпуск грузовиков. Так, в планах значится производство 1700 единиц.

«Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — сообщили в паблике компании.
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На сайте компании уточняется, что предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В прошлом году на «АМТ Н.В.» выпустили 758 автомобилей. Машины производят совместно с компанией Hongyan, входящей в структуру машиностроительного концерна SAIC.

Также известно, что на заводе открыты две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке собирают спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова.

В течение года локализация производства увеличится. На заводе готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Предприятие перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их делали в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.

Ранее «За рулем» протестировал интересную новинку D‑класса — Citroen C5 X.

Источник: URA.RU

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За РулемУшакова Ирина
Фото:vk.com/amtnv
13.03.2024
Фото:vk.com/amtnv
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