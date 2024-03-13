Повторить успех 2013 года: автозавод в Миассе наращивает выпуск грузовиков
Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в 2024 году вдвое нарастит выпуск грузовиков. Так, в планах значится производство 1700 единиц.
«Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — сообщили в паблике компании.
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На сайте компании уточняется, что предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В прошлом году на «АМТ Н.В.» выпустили 758 автомобилей. Машины производят совместно с компанией Hongyan, входящей в структуру машиностроительного концерна SAIC.
Также известно, что на заводе открыты две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке собирают спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова.
В течение года локализация производства увеличится. На заводе готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Предприятие перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их делали в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.
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Источник: URA.RU