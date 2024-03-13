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Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024

Делегатов ПМЭФ-2024 будут возить на Lada Vesta Aura

Делегатов 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) планируют перевозить на автомобилях Lada Aura. Об этом на городском промышленном совете уведомил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Также в этом году на площадке <...> в Тольятти мы запускаем автомобиль С-класса — бизнес-седан Lada Aura. Впервые презентовали прототип на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023), а уже в рамках ближайшего экономического форума автомобили Aura будут обслуживать гостей и делегатов этого форума», — заметил он.
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Серийное производство Lada Aura еще не началось, его старт намечен на III квартал текущего года. Модель выстроена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оборудована двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня.

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Источник: «Интерфакс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 1
13.03.2024
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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