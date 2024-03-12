Этот мощный кроссовер с богатым оснащением можно купить в РФ дешевле «китайца»
В России снизились цены на новый кроссовер Kia Sportage Ace (он же Kia Sportage R). Для сравнения: еще в сентябре прошлого года цена на него стартовала от 3,65 млн рублей, а сегодня на одном из классифайдов его продают минимум за 3,2 млн рублей.
Кроссовер по такой цене есть у двух дилеров в Химках и Долгопрудном в Подмосковье. За 3,2 млн рублей покупатель получит автомобиль в «подогретой» версии GT-Line, он оснащен турбодвигателем T-GDI объемом 1,5 л мощностью 200 л.с., в паре с ним работает семиступенчатый преселективный «робот», привод — передний.
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Немного дороже — от 3,3 млн рублей – будет стоить вариант с атмосферником объемом 2,0 л мощностью 161 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом. Такой кроссовер продает автосалон в Казани и частный продавец в Самаре. У обоих вариантов есть оформленный ЭПТС, уплачен утильсбор и лплачены все услуги по растаможке и доставке автомобиля в Россию.
Стоит отметить, что за официально продающиеся в РФ автомобили из Китая дилеры просят почти столько же или немного дороже. В частности, BAIC X55 в топовой комплектации предлагают за 3,25 млн рублей, цены на Chery Tiggo 8 Pro с передним приводом стартуют от 3,43 млн рублей, а Changan Uni-K без учета скидок продается от 3,639 млн рублей.
У Sportage R/Ace очень богатое оснащение, уже в «базе» есть панорамная крыша с электроуправляемым люком, светодиодная оптика, салон отделан перфорированной кожей, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, датчики света, дождя и контроля давления в шинах, цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 18-дюймовые литые диски и многое другое.
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Источник: avtonovostidnya.ru
Отзывы о Kia Sportage (7)
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.