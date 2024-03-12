Этот мощный кроссовер с богатым оснащением можно купить в РФ дешевле «китайца»

На рынке РФ появился новый кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей

В России снизились цены на новый кроссовер Kia Sportage Ace (он же Kia Sportage R). Для сравнения: еще в сентябре прошлого года цена на него стартовала от 3,65 млн рублей, а сегодня на одном из классифайдов его продают минимум за 3,2 млн рублей.

Кроссовер по такой цене есть у двух дилеров в Химках и Долгопрудном в Подмосковье. За 3,2 млн рублей покупатель получит автомобиль в «подогретой» версии GT-Line, он оснащен турбодвигателем T-GDI объемом 1,5 л мощностью 200 л.с., в паре с ним работает семиступенчатый преселективный «робот», привод — передний.

Kia Sportage Ace

Немного дороже — от 3,3 млн рублей – будет стоить вариант с атмосферником объемом 2,0 л мощностью 161 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом. Такой кроссовер продает автосалон в Казани и частный продавец в Самаре. У обоих вариантов есть оформленный ЭПТС, уплачен утильсбор и лплачены все услуги по растаможке и доставке автомобиля в Россию.

Стоит отметить, что за официально продающиеся в РФ автомобили из Китая дилеры просят почти столько же или немного дороже. В частности, BAIC X55 в топовой комплектации предлагают за 3,25 млн рублей, цены на Chery Tiggo 8 Pro с передним приводом стартуют от 3,43 млн рублей, а Changan Uni-K без учета скидок продается от 3,639 млн рублей.

Kia Sportage Ace

У Sportage R/Ace очень богатое оснащение, уже в «базе» есть панорамная крыша с электроуправляемым люком, светодиодная оптика, салон отделан перфорированной кожей, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, датчики света, дождя и контроля давления в шинах, цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 18-дюймовые литые диски и многое другое.

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Источник: avtonovostidnya.ru