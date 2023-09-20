Новый кроссовер Kia уже в РФ – есть цены!
Недавно Kia Sportage удостоился негласного титула «бестселлер параимпорта», поэтому неудивительно, что продавцы стараются выжать из ситуации максимум. Правда, на этот раз речь не совсем про Спортейдж четвертого поколения – один дилер из Санкт-Петербурга предложил «альтернативные» Kia Sportage Ace, созданные для китайского рынка.
От машин, некогда выпускавшихся в Калининграде, Kia Sportage Ace отличается значительно: платформа тут от Hyundai ix35, а в дизайне видны заимствования у Sorento и Seltos. Машину производят в КНР на заводе Kia-Dongfeng и продают там с 2021 года.
По габаритам «Эйс» почти совпадает с оригинальным Спортейджем. Под капотом поставленных в РФ машин – атмосферник с отдачей 161 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Привод – только передний.
Краткая комплектация Kia Sportage Ace
- мультимедиа с экраном 10,25”
- климат-контроль
- круиз-контроль
- мультируль
- обивка сидений из экокожи
Автомобили предлагаются за 3 650 000 рублей, количество машин ограничено несколькими экземплярами. Отметим, что в феврале 2023 года Kia Sportage Ace уже ввозили в РФ, но под именем Kia Sportage R и по более низкой цене – 3 225 000 рублей.
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Источник, фото: Auto.ru
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