Новый кроссовер Kia уже в РФ – есть цены!

В России стартовали продажи китайских Kia Sportage Ace за 3,6 млн рублей

Недавно Kia Sportage удостоился негласного титула «бестселлер параимпорта», поэтому неудивительно, что продавцы стараются выжать из ситуации максимум. Правда, на этот раз речь не совсем про Спортейдж четвертого поколения – один дилер из Санкт-Петербурга предложил «альтернативные» Kia Sportage Ace, созданные для китайского рынка.

От машин, некогда выпускавшихся в Калининграде, Kia Sportage Ace отличается значительно: платформа тут от Hyundai ix35, а в дизайне видны заимствования у Sorento и Seltos. Машину производят в КНР на заводе Kia-Dongfeng и продают там с 2021 года.

Kia Sportage Ace

Kia Sportage Ace Kia Sportage Ace

По габаритам «Эйс» почти совпадает с оригинальным Спортейджем. Под капотом поставленных в РФ машин – атмосферник с отдачей 161 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Привод – только передний.

Краткая комплектация Kia Sportage Ace

мультимедиа с экраном 10,25”

климат-контроль

круиз-контроль

мультируль

обивка сидений из экокожи

Автомобили предлагаются за 3 650 000 рублей, количество машин ограничено несколькими экземплярами. Отметим, что в феврале 2023 года Kia Sportage Ace уже ввозили в РФ, но под именем Kia Sportage R и по более низкой цене – 3 225 000 рублей.

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Источник, фото: Auto.ru