Стратегический курс: «Сибур» перестраивает бизнес для поддержки автопрома

Для решения новых задач компания «Сибур» создала отраслевые дивизионы

Отечественная нефтегазохимическая компания «Сибур» на прошедшей пресс-конференции сообщила журналистам об изменении модели управления бизнесом. Она перешла от структуры отраслевых дирекций к более узкоспециальным отраслевым дивизионам.

Всего их 11, это: «Агропромышленный комплекс», «Вторичная переработка», «Гибкая упаковка», «Жесткая упаковка», «Инженерная и дорожная инфраструктура», «Медицина», «Нефтегазопереработка и добыча», «Потребительские товары», «Строительство», «Электронная коммерция» и «Транспорт».

Сегодня стоит задача обеспечить российские компании полимерами и снизить долю импорта на российском рынке как полимеров, так и готовых изделий из них за счет собственной продукции. И решить ее удобнее при такой организации бизнеса.

Транспорт

Большое внимание уделяется развитию дивизиона «Транспорт», на котором «За рулем» в силу специфики издания остановится подробнее. Мы видим, что российский автопром постепенно восстанавливается, растут объемы производства, открываются новые сборочные линии. Растет спрос на автомобили, а значит, и на автокомпоненты. Сейчас этот спрос, в основном, удовлетворяют китайские производители, но так будет не всегда. Высокими темпами развивается отечественное автокомпонентное производство.

Так, в 2023 году «Сибур» разработал новые марки полимеров для автомобильной промышленности: синтетические каучуки для шин; полиэфиры для автокресел; окись этилена для тормозных жидкостей; поликарбонат для автомобильных фар; полиэтилен для топливных баков; полипропилен для аккумуляторов; моноэтиленгликоль для охлаждающей жидкости и полипропилен для бамперов.

Потребление отечественных полимеров в сфере транспорта в 2023 году выросло на 10%.

Продолжается активное импортозамещение продукции, а началось все в 2022 году, когда иностранные производители из недружественных стран в одночасье покинули наш рынок, при этом автопроизводства были безальтернативно завязаны на их продукцию. Многим отраслям автопромышленного комплекса приходилось буквально выживать, поэтому на 2022 и 2023 годы пришелся пик импортозамещения, а с 2024 года началось развитие и разработка новых, собственных продуктов.

Например, в ближайших планах компании освоить производство термосвариваемых полимеров – с низкой температурой сварки, высоко востребованных авторынком.

Производство шин

В 2023 году производство шин в России снизилось на 32% по сравнению с 2021 годом. Это было вызвано, прежде всего, прекращением экспорта шин в ЕС, США и другие страны, а также снижением поставок на комплектацию автомобилей в России (закрывались автозаводы). Часть производителей находилась в активной фазе консолидации шинной отрасли, которая завершилась только к концу 2023 года.

Синтетические каучуки

Из-за санкций импорт синтетических каучуков из Европейского союза в Россию был практически остановлен, и местные шинные компании были вынуждены искать альтернативные источники сырья. Возник риск остановки ряда шинных производств.

Для выхода из сложившейся ситуации компания «Сибур» запустила проект поддержки производителей шин, включающий разработку новых марок, адаптацию резиновых смесей и т. д. В рамках проекта с помощью научных центров компании удалось импортозаместить 7 марок дефицитных каучуков и сертифицировать более 50 альтернативных компонентов, не являющихся каучуками. Это позволило сохранить работу нескольких российских шинных заводов, поддержать текущий ассортимент продукции и начать разработку новых моделей шин с использованием каучуков от «Сибура».

Что дальше?

Благодаря модернизации управленческой модели «Сибур» сможет активнее внедрять новые проекты в автомобильной сфере. Компания ощущает огромную потребность автопрома в освоении и развитии сектора автокомпонентов, поэтому стремится увеличить долю замещения профильных компонентов с 25 до 60%.

Это позволит ей стать более конкурентоспособной и эффективно участвовать в проектах транспортной отрасли.