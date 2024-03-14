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Известный бренд масел презентовал новую технологию для защиты двигателя

На фестивале «Дни Скорости на Льду Байкала» представлено моторное масло Teboil Diamond Carat III

С 27 февраля по 2 марта в проливе Малое Море озера Байкал на специально подготовленной природной ледяной трассе участники фестиваля «Дни Скорости на Льду Байкала» осуществляли заезды с целью установить новые рекорды скорости и оставить след в истории. Официальный партнер фестиваля, международный бренд премиальных смазочных материалов Teboil, впервые представил моторное масло Teboil Diamond Carat III с инновационной технологией Carbon-To-Lubes, созданное для защиты в экстремальных условиях эксплуатации.

Сложно представить себе более суровые условия эксплуатации автомобиля, чем заезды на льду с максимальной скоростью в гонке за заветным историческим рекордом. Участники, залив Teboil Diamond Carat III в свои автомобили, смогли преодолеть суровые испытания льда Байкала: старт с места по ледяной поверхности, пуск двигателя в мороз и сопротивление порывам ветра.

Международный бренд Teboil родом из Финляндии, на протяжении более 60 лет совершенствовал свои масла в условиях суровой зимы, это и позволило автомобилям участников показать максимальную эффективность на в заездах на «Днях Скорости на Льду Байкала».

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Количество просмотров 2
14.03.2024
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