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Этот кроссовер может заменить россиянам «серые» Geely Monjaro — мы знаем цены

В Россию активно завозятся новые кроссоверы Nissan X-Trail китайской сборки

На российском рынке появится кроссовер Nissan X-Trail китайской сборки, партию таких автомобилей привез в Россию один из крупных автосалонов. Кроссоверы были собраны на совместном предприятии Dongfeng Nissan, и под капотом у них установлен трехцилиндровый силовой агрегат объемом 1,5 литра.

Особенность двигателя мощностью 204 л.с. заключается в переменной степени сжатия, что может варьироваться от 8:1 до 14:1, попутно меняя рабочий объем (от 1497 до 1477 кубических сантиметров). В трансмиссии – фирменный цепной вариатор Xtronic, привод – автоматически подключаемый полный.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

Стоимость кроссовера – 4,15 млн рублей, автомобиль можно расценивать как замену «серым» Geely Monjaro, продажи которых скоро сократятся. Известно, что такие Nissan X-Trail есть и у других продавцов, но на 300-400 тысяч рублей дороже.

Напомним, с 1 апреля в РФ ужесточатся правила ввоза автомобилей по схеме параллельного импорта. Теперь ввозить автомобили брендов, присутствующих на рынке, смогут только официальные дилеры.

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Источник: quto.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Nissan
14.03.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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