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Новый Volkswagen попал в объективы фотошпионов

Появились фото таинственного нового седана VW в стиле Passat

Практически без камуфляжа, этот новый седан Volkswagen проходит дорожные испытания в зимних условиях. Отлично видна замаскированная эмблема (это определенно VW) и узкие фары.

Volkswagen Phideon 2024
Volkswagen Phideon 2024

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Также автомобиль оснащен вертикальными воздухозаборниками под фарами и широкой решеткой радиатора с горизонтальными полосками.

Volkswagen Phideon 2024
Volkswagen Phideon 2024

Седан имеет рельефный капот и такие же рельефные бока с плавной линией, идущей от фар до задних фонарей. В крыше виден панорамный люк.

Volkswagen Phideon 2024
Volkswagen Phideon 2024

Возможно, это Jetta нового поколения. Но это кажется маловероятным. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что автомобиль, похоже, предназначен для китайского рынка – Passat или Phideon.

Системы мониторинга состояния водителей – лишь уловка

Phideon – флагманский седан VW в Китае, цена которого начинается от 343 000 юаней (4,36 млн рублей). Он оснащается адаптивной пневматической подвеской, холодильником и кожаным салоном с обивкой Nappa. Модель также может быть оснащена задними столиками и задними сиденьями с электроприводом.

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Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:Carscoops.com
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