Воскресить мотор: эти признаки укажут, что пора делать капремонт двигателя

Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта

Проблема изношенного двигателя рано или поздно касается практически любого автовладельца. Капремонт может подарить вторую жизнь мотору, рассказали эксперты портала Autonews.ru.

При капремонте происходит полная разборка и дефектовка мотора. Все запчасти, не соответствующие заводским нормативам, ремонтируются либо заменяются на новые. Это более сложный процесс, отличающийся от точечных работ по замене отдельных узлов.

Часто заводы указывают рекомендуемый пробег авто до капремонта. Но это весьма условная цифра, отмечают специалисты. На практике признаками, что пора делать капремонт, являются: резкий рост угара масла, ухудшение эксплуатационных характеристик, снижение мощности и приемистости мотора. Опыт говорит о том, что после качественного ремонта двигатель может проездить еще 100-200 тысяч км.

Специализированные фирмы предоставляют гарантию на капитально отремонтированные моторы до 100 тыс. км или 2 лет, что равноценно гарантии производителя на новый агрегат. При этом можно неплохо сэкономить по сравнению с заменой мотора.

При этом специалисты уточняют, что успех капремонта зависит от добросовестности исполнителя. Но даже у официальных дилеров часто возникают проблемы с гарантийным обслуживанием. Поэтому качественный ремонт станет альтернативой дорогостоящей замене мотора.

Что касается обкатки откапиталенного двигателя, то ее правила во многом соответствуют заводским рекомендациям на обкаточный период новой машины, отмечают специалисты. Но отнестись к ним нужно еще более внимательно. Даже при высококачественном ремонте точность обработки деталей все равно не достигнет конвейерного уровня. Именно поэтому обкатку необходимо проводить очень аккуратно, точно следуя рекомендациям фирмы, производившей работы.

При этом алгоритм и нюансы могут отличаться, но есть два универсальных положения. Так, нужно двигаться максимально равномерно, без резких движений. На максимальную нагрузку мотор можно постепенно выводить к 10-15 тысячам километров пробега.

Также не стоит экономить на масле. Дешевое масло, не имеющее необходимых присадок, очень быстро приведет к задирам и прочим последствиям, сводящим на нет всю проделанную работу.

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Источник: Autonews.ru