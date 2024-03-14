Столкнулись более 20 машин: массовая авария в Саратове

В Саратовской области произошло несколько ДТП с участием более 20 автомобилей

В Гагаринском районе неподалеку от села Клещевка Саратовской области случилось несколько массовых аварий с участием более 20 машин. Об этом проинформировал начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В массовом ДТП пострадали семь человек. Один из них госпитализирован. Остальным оказали помощь на месте ДТП.

В настоящее время на участке дороги в области ДТП движение затруднено. На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее «За рулем» сообщал, что запущено массовое производство Li Auto Megа.

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Источник: Telegram-канал начальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрия Юрина