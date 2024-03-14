Lada и другие: эти 5 машин чаще всего покупали зимой

«СберАвто»: зимой россияне чаще всего покупали Lada Granta и Hyundai Solaris

Специалисты сервиса покупки и продажи авто «СберАвто» изучили данные о сделках по покупке машин на своей платформе за прошедшую зиму и рассказали, какие машины пользовались у россиян наибольшим спросом.

На первом месте оказались Lada (12% общего объема продаж за три месяца), Hyundai, Toyota, Kia (по 7%) и Volkswagen (6%). Наибольшее количество сделок прошло по таким моделям, как Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Rio.

Средняя стоимость машины, купленной через «СберАвто» в прошлом сезоне, составила 1,1 млн рублей: новый автомобиль, в среднем, стоил 1,8 млн рублей, с пробегом – 1 млн рублей.

Также уточняется, что большая часть приобретенных машин (91%) была с пробегом, 9% – без. Чаще всего зимой сделки купли-продажи авто проходили в Москве (18% всех сделок), Санкт-Петербурге (6%), Республике Татарстан (6%), Краснодарском крае, Самарской области, Республике Башкортостан и Свердловской области (по 3%).

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Источник: «Российская газета»